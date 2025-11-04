Vùng tâm bão Kalmaegi: Cho học sinh nghỉ học, hạn chế người dân ra đường

Tối 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng cùng các bộ ngành liên quan yêu cầu chủ động phòng chống bão Kalmaegi.

Chiều nay, vị trí tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam, trọng tâm bão sẽ từ tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gió giật cấp 14-15; hoàn lưu bão gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm.

“Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng”, công điện nhấn mạnh.

Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa, lũ lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ ngành, địa phương chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về phạm vi, cường độ của bão để khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 10-14N; phía Đông kinh tuyến 114,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Miền Trung Philippines hứng chịu hậu quả của bão Kalmaegi, gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ô tô đè lên nhau do nước lũ ở thành phố Cebu (Ảnh: AFP).

Các địa phương phải quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú. Tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn.

“Căn cứ tình hình cụ thể, địa phương quyết định cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây. Khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn”, công điện nêu rõ.

Đối với các địa phương thuộc vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Song song với đó phải tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn.

Địa phương chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước, dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm bão đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ; hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão.