Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Cũng trong khoảng thời gian trên, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Từ khoảng đêm 30/11 đến 6/12, Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về diễn biến của bão số 15 (tên quốc tế Koto), cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đêm 27/11, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/h.

Nam Trung Bộ mới trải qua đợt ngập lụt diện rộng (Ảnh: Nam Anh).

Đến 19h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km, có khả năng suy yếu dần.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 28/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.