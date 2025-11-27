Hơn 20 ngày sau “thiên tai kép”, người dân vẫn sống cảnh thiếu điện, nước

Sau “thiên tai kép”, nhiều người dân vẫn sống cảnh thiếu điện (Video: Doãn Công).

Ngày 27/11, hơn 20 ngày sau “thiên tai kép”, từ bão số 13 đến đợt lũ lịch sử vừa qua, nhiều người dân các thôn Lạc Điền, Phổ Đồng, Lương Bình,… (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) vẫn sống trong cảnh thiếu điện.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều cùng ngày, rất đông người dân chèo thuyền vượt qua những đồng ruộng mênh mông nước để đến trụ sở Nhà văn hóa thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông) nhận hàng cứu trợ từ các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh.

Dọc đường liên thôn, nhiều đoàn từ thiện cũng tổ chức phát hàng cứu trợ người dân gồm cơm, nước đóng chai, mì tôm, gạo, nước mắm…

Theo UBND xã Tuy Phước Đông, từ ngày 21 đến nay, sau lũ rút, địa phương kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ người dân. Tổng cộng đã tiếp nhận hàng cứu trợ từ của 140 đoàn về hỗ trợ với hơn 27.000 phần quà nhu yếu phẩm và 190.500 chai nước uống. Tổng giá trị ước tính hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ tới bà con bị ảnh hưởng do lũ.

Lũ đã rút nhưng sau bão số 13 đến nay, một số khu vực dân cư thuộc các thôn như Phổ Đồng, Đông Điền, Lương Bình… vẫn chưa có điện để người dân sinh hoạt.

Bà Phan Thị Sáu (72 tuổi, trú tại Đội 2, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) cho biết sau bão cuộc sống người dân chưa vực dậy thì lại tiếp tục hứng chịu trận lũ lịch sử.

“Từ hôm lũ lớn vợ chồng tôi ăn tạm mì tôm thôi vì nước lũ lớn điện và nước mất nên không thể nấu ăn. Lũ rút, chính quyền và nhà từ thiện về phát cơm, nước uống cũng đỡ phần nào”, bà Sáu chia sẻ.

Vượt khoảng 80km, từ phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Chi bộ khu phố An Đỗ (phường Hoài Nhơn Bắc), cho biết qua tivi, báo đài, mạng xã hội thấy cảnh nhiều nơi trong tỉnh bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng nên đã vận động nhân dân trong khu phố, mạnh thường quân giúp đỡ để hỗ trợ bà con vùng lũ.

“Nhìn cảnh bà con mình hứng chịu cảnh lũ lụt, thương lắm. Phần quà không nhiều nhưng trong lúc thiên tai mỗi người giúp một chút sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Liêm (62 tuổi, trú Đội 3, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước) do vợ bị đau cột sống nên dù bị cụt một tay vẫn chèo thuyền qua đồng nước mênh mông để nhận quà cứu trợ.

Bà con nhân dân tổ dân phố An Đỗ, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai mang những phần quà nhỏ nhưng là cả tấm lòng sẻ chia đến người dân vùng lũ thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông.

Những ngày qua, nhiều đoàn, nhóm từ thiện khắp nơi trong và ngoài tỉnh tìm về các vùng rốn lũ phía Đông tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bà Mai Thị Kim Loan (trú Đội 3, thôn Lạc Điền) phấn khởi khi nhận quà từ nhà hảo tâm. Bà Loan cho biết khu vực Đội 3 mất điện từ bão số 13 đến tối 26/11 mới có điện được vài tiếng thì rạng sáng 27/11 lại mất điện trở lại.

Hơn 20 ngày qua, ngành điện lực tỉnh Gia Lai chạy đua khắc phục để cấp lại điện cho người dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vận chuyển gần 80 tấn gạo cứu trợ đến bà con làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.