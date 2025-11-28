BMW lách khe hẹp trên thị trường xe điện

Các hãng ô tô đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các phương tiện chạy chủ yếu bằng điện nhưng được trang bị thêm một động cơ đốt trong nhỏ gọn để bổ sung năng lượng, đặc biệt là ở Trung Quốc, và một số nguồn tin cho biết BMW đang chuẩn bị quay lại cuộc chơi này.

7-Series và X5 bản trục cơ sở kéo dài là các dòng sản phẩm lý tưởng để sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi (Ảnh minh hoạ: BMW).

Mặc dù chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận, nhưng BMW được cho là đang nghiên cứu khả năng làm phiên bản kéo dài phạm vi hoạt động (EREV) cho các mẫu X5 và 7-Series. Kích thước rộng rãi khiến hai mẫu xe này rất phù hợp để chứa thêm một động cơ dung tích nhỏ đóng vai trò máy phát, mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái hoặc không gian hành lý.

Không chỉ ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, xe điện mở rộng phạm vi còn được BMW đánh giá là có tiềm năng phát triển tại Mỹ. Trao đổi với hãng tin Bloomberg, các nguồn thạo tin cho biết những chiếc xe trục cơ sở dài mà BMW đang bán tại Mỹ và Trung Quốc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho hệ truyền động mới.

BMW chưa bình luận trực tiếp về thông tin này, mặc dù một người phát ngôn cho biết công ty đang liên tục phân tích các mô hình sử dụng, nhu cầu của khách hàng và diễn biến thị trường, để đánh giá tiềm năng thị trường của nhiều công nghệ khác nhau.

Nếu kế hoạch được triển khai, BMW có thể trở thành hãng ô tô Đức đầu tiên quay trở lại với công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động cho xe điện, từ đó thúc đẩy các hãng khác làm theo.

Thị trường xe điện mở rộng phạm vi tại Mỹ vẫn còn khiêm tốn, nhưng đang có sự tăng trưởng ổn định. Jeep xác nhận rằng mẫu Grand Wagoneer 2026 sẽ được trang bị hệ thống EREV, trong khi Ram đang phát triển phiên bản EREV của mẫu bán tải Ram 1500 đình đám. Hyundai cũng đang phát triển một phiên bản tương tự cho Santa Fe.

Scout cũng sẽ bán mẫu xe bán tải Terra sắp ra mắt và mẫu SUV Traveler với hệ truyền động EREV, và gần đây đã tiết lộ rằng hơn 80% đơn đặt hàng là cho phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động, dưới 20% cho phiên bản chạy bằng pin. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với những loại xe này là rất lớn.

BMW được cho là có thể dễ dàng tạo ra một hệ thống truyền động mở rộng phạm vi hoạt động mà không cần đầu tư quá lớn, bởi hãng đã tự sản xuất hầu hết các linh kiện cần thiết, bao gồm pin, động cơ điện, động cơ nhỏ và hộp số.