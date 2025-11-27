Kè biển Mũi Né bị sóng đánh sập, Lâm Đồng yêu cầu sơ tán dân

Ngày 27/11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, những ngày qua, sóng lớn làm kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1 sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Một số vị trí chân bờ kè bị xói lở, sụt lún cấu kiện bê tông phần mái, gây mất ổn định kết cấu, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch và hạ tầng tại khu vực. Đoạn kè bị hư hỏng có chiều dài khoảng 150m.

Kè biển ở Mũi Né bị sóng đánh hư hỏng (Ảnh: Văn Phú).

Trong ngày, lực lượng chức năng phường Mũi Né đã huy động lực lượng địa phương phong tỏa hiện trường, gia cố tạm thời, hạn chế thiệt hại cho công trình.

Các cơ quan cũng yêu cầu người dân sơ tán, cơ sở kinh doanh dịch vụ gần bờ kè di dời tài sản, vật dụng để đảm bảo an toàn.

Bờ kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1 được đầu tư, xây dựng từ năm 2003. Trước thực trạng công trình bị sạt lở do diễn biến xấu của thời tiết, UBND phường Mũi Né đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố.

UBND phường Mũi Né cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương đầu tư xây dựng mới hệ thống kè bảo vệ bờ biển nêu trên, với chiều dài khoảng 500m.