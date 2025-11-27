Tổng thống Putin lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11 (Ảnh: Reuters).

"Nhìn chung, tôi đã đề cập đến điều này nhiều lần trước đây. Trước chuyến thăm Mỹ, trước chuyến thăm Alaska, chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các nhà đàm phán Mỹ. Sau đó, danh sách thỏa thuận tiềm năng bao gồm 28 điểm đã được đưa ra. Như tôi đã công khai tuyên bố, thỏa thuận đó đã được gửi cho chúng tôi thông qua một số kênh nhất định. Chúng tôi đã xem xét thỏa thuận đó", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên hôm nay 27/11.

Phát biểu tại hội nghị an ninh ở Kyrgyzstan hôm nay, Tổng thống Putin cho biết đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ soạn thảo được xây dựng dựa trên kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska hồi tháng 8.

Nhà lãnh đạo Nga xác nhận Washington đã phác thảo một danh sách các vấn đề cần thảo luận. Ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng đàm phán kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Theo ông Putin, sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine đàm phán đề xuất hòa bình tại Geneva, họ đã quyết định chia các đề xuất thành 4 phần độc lập và gửi chúng đến Moscow.

"Nhìn chung, chúng tôi nhất trí rằng đề xuất này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai", Tổng thống Nga tuyên bố.

Tổng thống Nga cho biết, trong khi Mỹ đã xem xét lập trường của Nga trong "một số lĩnh vực nhất định", các vấn đề "cơ bản" khác cần được thảo luận nghiêm túc.

"Chúng ta cần diễn đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ ngoại giao", ông chủ Điện Kremlin nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm vào ngày 24/11 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Putin cũng nói rằng các đề xuất của Mỹ về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine được cho là phù hợp với các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska và có thể tạo cơ sở cho một giải pháp cuối cùng.

Tổng thống Putin khẳng định Nga quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng cả biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm vào ngày 15/8 tại Anchorage, thành phố lớn nhất của bang Alaska. Đây là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tổng thống Putin đã mô tả cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Anchorage là “mang tính xây dựng” và “hữu ích”. Các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow “thực sự quan tâm đến việc chấm dứt” cuộc chiến đang diễn ra.

Theo nhà lãnh đạo Nga, để đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được giải quyết, những quan ngại chính đáng của Nga phải được tính đến và sự cân bằng công bằng về an ninh toàn cầu phải được khôi phục.

Ông Putin ghi nhận thiện chí của chính quyền Mỹ và Tổng thống Trump trong việc tham gia đối thoại và tìm kiếm giải pháp, nhấn mạnh cam kết của họ.

Ông Putin đồng ý với ông Trump rằng việc bảo đảm an ninh cho Ukraine là điều bắt buộc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự hiểu biết chung đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường cho hòa bình.

Trong khi đó, ông Trump nhấn mạnh các cuộc đàm phán cho thấy hiện có một cơ hội phù hợp để đạt được hòa bình. Ông sẵn sàng tham gia thượng đỉnh 3 bên, với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu sự kiện này diễn ra.

Mỹ gần đây đã đưa ra kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ phải rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông, giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, từ bỏ con đường gia nhập NATO và một số yêu cầu khác.

Do bản kế hoạch ban đầu có lợi hơn cho Nga, một cuộc họp khẩn với các phái đoàn của Mỹ, Ukraine và châu Âu đã diễn ra tại Geneva hôm 23/11, nhằm sửa đổi tài liệu để nó có lợi hơn cho Kiev.

Tổng thống Trump cho biết, kế hoạch này được cho đã được rút gọn còn 22 điểm. Ông cũng phủ nhận thông tin đặt thời hạn cho Ukraine phải hoàn tất thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11.