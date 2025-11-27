TPHCM chính thức giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng được UBND TPHCM ban hành trên cơ sở chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Xây dựng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng.

Theo quyết định, Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiếp nhận toàn bộ trụ sở làm việc, tài sản và phương tiện của Thanh tra Sở Xây dựng. Nhân sự thuộc cơ quan này sẽ được rà soát, bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp trong phòng chuyên môn hoặc Phòng Kiểm tra chuyên ngành của sở.

Sở Xây dựng (Ảnh: Lê Trai).

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Công an TPHCM thu hồi con dấu của Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định. Sở Nội vụ TPHCM sẽ hỗ trợ Sở Xây dựng triển khai phương án sắp xếp tổ chức, xác định vị trí việc làm và biên chế sau khi chuyển đổi mô hình.

Trước đó, từ ngày 1/7, lực lượng thanh tra xây dựng của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất, tổ chức lại thành Phòng Kiểm tra chuyên ngành với hơn 900 nhân sự, 30 đội công tác.

Tại TPHCM, Thanh tra Sở Xây dựng từng là lực lượng chuyên trách kiểm soát trật tự xây dựng, thanh tra các công trình, phát hiện và xử lý vi phạm, phối hợp với chính quyền các cấp để thực thi các quy định về xây dựng.