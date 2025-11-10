Ngư dân hối hả cứu tàu sau bão Kalmaegi: "Thà mất tay còn hơn mất tàu"

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) làm 80 tàu cá của ngư dân địa phương bị đánh chìm, 88 tàu khác bị hư hỏng, nhiều thúng máy bị cuốn trôi.

Ngày 10/11, gần 4 ngày sau cơn bão dữ, ngư dân vùng ven biển Gia Lai đang gắng gượng cứu những con tàu trị giá hàng tỷ đồng bị sóng đánh chìm, mắc cạn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào ngày 10/11, tại khu vực đầm Đạm Thủy (hay còn gọi là Vịnh nước ngọt, đầm Đề Gi), xã Đề Gi, nhiều tàu cá ngư dân bị chìm, mắc cạn đang được ngư dân huy động người và phương tiện giải cứu.

Hàng chục ngư dân đang hỗ trợ anh Trần Văn Tâm (34 tuổi, thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) giải cứu tàu cá BĐ-93766TS bị bão dữ đánh úp và vùi lấp một phần dưới biển.

Anh Trần Văn Tâm với bàn tay gãy được bệnh viện hẹn mổ nhưng vẫn lao ra biển cùng mọi người cứu tàu.

“Hơn 15 năm đi biển tôi gặp nhiều cơn bão nhưng chưa bao giờ thấy trận bão nào khủng khiếp như lần này. Ba đời gia đình tôi tích góp, vay mượn mới đóng được con tàu này nên thà mất tay còn hơn mất tàu”, anh Tâm chia sẻ.

Ngư dân "chạy đua" với thời gian để cứu những con tàu trị giá tiền tỷ, gia sản lớn bị bão dữ đánh úp.

Ông Thành (54 tuổi, trú tại thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi) cho biết khu vực đầm Đạm Thủy có hàng chục tàu lớn nhỏ của ngư dân địa phương bị bão số 13 đánh chìm và mắc cạn, gây thiệt hại tiền tỷ.

Một tàu cá ngư dân xã Đề Gi bị bão đánh chìm, đến nay việc trục vớt tàu gặp khó khăn vì không có phương tiện hỗ trợ.

Con tàu là tài sản lớn nhất nhưng bị bão đánh lật úp, hư hỏng khiến nhiều ngư dân nguy cơ trắng tay, nợ nần.

Tàu cá BĐ-93259TS của ngư dân Phạm Như Thắng bị gió bão đánh đứt neo, trôi dạt 500m và mắc cạn. Chủ tàu huy động nhiều người cùng xe tải, máy đào để cứu tàu.

Một tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai bị sóng biển đẩy trôi dạt hàng trăm mét so với vị trí neo đậu ban đầu.

Vị trí đầm Đạm Thủy (hay còn gọi là Vịnh nước ngọt, đầm Đề Gi), xã Đề Gi (Ảnh: Google Maps).