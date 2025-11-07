Bốn tàu cá bị sóng đánh chìm trong đêm, 7 ngư dân bơi vào bờ thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 cùng ngày, khi bão số 13 quét qua khu vực ven biển, 4 tàu cá đang neo đậu tại đầm Đề Gi bất ngờ bị sóng mạnh hất văng khỏi vị trí neo.

Triều cường dâng cao cùng gió giật dữ dội đã cuốn các phương tiện ra xa, khiến 7 người đang trú ẩn trên tàu rơi xuống nước. Nhờ mặc áo phao, cả 7 người đã tự bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, một người bị gãy tay trong quá trình chống chọi với sóng lớn, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh tàu cá bị đánh chìm ở Đề Gi (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, nhiều tàu cá bị sóng lớn quăng quật giữa đầm, trong đó có một tàu bị đánh chìm. Sóng cao liên tục ập vào đã làm hư hỏng thêm nhiều phương tiện của ngư dân trong khu vực.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, tìm kiếm và kiểm đếm thiệt hại. Công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.

Người dân địa phương cho biết sự cố xảy ra đúng thời điểm tâm bão đi vào đất liền, gây gió mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến các xã, phường phía Đông của tỉnh Gia Lai.