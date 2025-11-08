Ngư dân thất thần sau bão Kalmaegi: Trắng tay rồi, tan nát hết!

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét làm 334 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Đến nay chưa có con số thống kê cụ thể nhưng thiệt hại là rất lớn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực nuôi cá lồng tại vùng biển gần bờ Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nhiều lồng, bè của ngư dân bị bão đánh tan nát, thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Quang (53 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn), thất thần nói: “Trắng tay rồi, lồng bè bị bão đánh tan. Sau bão đi tìm lồng, bè cả buổi mà chỉ thấy một cái bè và một ít cá bên trong”.

Theo ông Quang, gia đình mất 3/4 bè nuôi và 15.000 con cá mú, cá chẽm nặng cỡ 1kg/con, ước tính cả lồng bè và cá thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ngư dân nuôi cá lồng tại cửa biển Đề Gi (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại nặng nề sau bão dữ.

Tại khu vực thôn Xuân Bình (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), nhiều ngư dân nuôi cá biển giống và tôm thương phẩm cũng bị thiệt hại tiền tỷ do bão số 13 gây ra.

Bão dữ qua hơn 1 ngày, anh Lê Thành Việt (39 tuổi, trú tại xã Đề Gi), chủ cơ sở nuôi cá giống tại xã Phù Mỹ Đông, nhìn hàng trăm nghìn con cá giống chết trắng mà không dám tin đó là sự thật. Bao nhiêu vốn bỗng tan biến chỉ sau vài tiếng khi bão số 13 đổ bộ.

Chỉ tay vào những bể cá giống chết trắng, anh Việt nói: “Anh nhìn trang trại thấy rồi đó, còn gì nữa đâu! Hồ nuôi bị vùi lấp, cá giống chết sạch, thiệt hại gần cả tỷ đồng”.

Hồ nuôi cá, tôm của người dân tại xã Phù Mỹ đông bị cát vùi do bão số 13.

Sau bão người dân khẩn trương dọn dẹp hồ nuôi, đồng thời vớt cá giống lên bể nuôi.