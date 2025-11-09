Hàng trăm người sửa "chiếc võng đường sắt" trên hành trình Bắc - Nam

Ngày 9/11, đại diện Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết ngành đang huy động hơn 200 công nhân, kỹ sư cùng nhiều trang thiết bị để khắc phục hậu quả vụ sạt lở đường sắt Bắc - Nam xảy ra tại xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) do mưa lũ.

Trước đó ngày 6/11, bão Kalmaegi (cơn bão số 13) đổ bộ gây mưa lớn trên diện rộng ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, tạo dòng lũ lớn đổ về hạ du.

Dòng lũ đã gây sạt lở một đoạn dài hơn 50m, sâu khoảng 9m tại cung đường Phước Lãnh - Vân Canh (xã Xuân Lãnh), khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk bị tê liệt.

Sạt lở cuốn trôi phần đất, đá chống đỡ, khiến đoạn đường ray dài hơn 50m cong xuống như chiếc võng khổng lồ, treo lơ lửng giữa không trung.

Những thanh thép đặc của đường ray oằn mình chịu lực, gánh đỡ “chiếc võng khổng lồ” giữa khoảng không.

Nhiều đoàn tàu chở đá, vật liệu xây dựng, máy móc đã được huy động tới hiện trường để phục vụ công tác khắc phục sạt lở.

Theo đại diện chỉ huy công trình khắc phục sạt lở, công nhân sẽ dùng đá chẻ cho vào rọ sắt, xếp thành phần đế vững chắc. Tiếp đó, các thanh sắt lớn được lắp đặt để chống đỡ đường ray, hình thành cầu tạm, cho phép tàu qua khu vực sạt lở.

Sau khi thông tuyến tạm, đơn vị sẽ tiếp tục thi công cầu và cống kiên cố nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường sắt.

Nhiều trụ sắt cỡ lớn đã được vận chuyển đến hiện trường để lắp đặt, làm trụ chống đỡ cho đoạn ray tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở.

Một góc nhìn từ trên cao xuống điểm sạt lở đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Đắk Lắk do cơn bão Kalmaegi.

Nhiều cống bê tông đường kính 1,2m được đưa đến hiện trường để lắp đặt, giúp thoát nước và ngăn sạt lở tái diễn.

Anh Hiếu, nhân viên kỹ thuật tại điểm sạt lở, đang kiểm tra máy phát để cung cấp điện cho công trường làm đêm.

Theo anh Hiếu, các công nhân ở đây chia 3 ca làm việc 24/24h, để công tác khắc phục sạt lở hoàn thành nhanh nhất.

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết công tác khắc phục sạt lở được xem là nhiệm vụ cấp bách, bởi sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải quốc gia.

Theo ông Vượng, ngành đường sắt đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, làm việc liên tục suốt ngày đêm, với mục tiêu hoàn thành cầu tạm và thông tuyến qua điểm sạt lở trong chiều 10/11, đảm bảo tàu chạy qua với tốc độ khoảng 5km/h.

Trong những ngày qua, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển hàng nghìn hành khách từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Những người đã mua vé tàu đi qua khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi sẽ được nhân viên thông báo về tình hình đường sắt, tạo điều kiện để trả vé không mất phí. Đối với hành khách chờ trung chuyển sẽ được hỗ trợ các phần ăn miễn phí.

Địa phận xã Xuân Lãnh nơi xảy ra vụ sạt lở đường sắt (Ảnh: Google Maps).