Bão Kalmaegi: Hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau, dân mất "cần câu cơm"

Dọc bờ biển Vũng Chao (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) kéo dài khoảng 1km là cảnh hàng trăm ghe, tàu, thuyền nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau.

Trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương và các vùng lân cận đã tìm về ven biển Vũng Chao, phường Sông Cầu để neo đậu tránh bão. Tuy nhiên, đêm 6/11, khi bão ập vào, từng đợt sóng lớn đã xô thẳng các phương tiện vào bờ.

“Tàu lớn đè tàu nhỏ, cứ thế mà nhiều ghe thuyền bị dập nát, hư hỏng”, một ngư dân nói.

Theo thống kê của UBND phường Sông Cầu, có khoảng 200 ghe, tàu và thuyền thúng bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhiều phương tiện bị sóng đánh chìm hoặc hư hỏng. Lực lượng công an, quân đội đang được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Thành, trú tại thôn Phù Mỹ, phường Sông Cầu, cho biết con tàu trị giá khoảng 100 triệu đồng là phương tiện giúp ông mưu sinh và nuôi ba người con ăn học.

“Tôi neo đậu như mọi lần, không ngờ thủy triều dâng kèm gió lớn làm tàu vỡ nát. Mất luôn "cần câu cơm", giờ tôi không biết lấy gì để đi biển nữa”, ông Thành nói.

Nhiều người dân xóm chài đang nỗ lực tìm mọi cách kéo tàu thuyền ra khỏi đống đổ nát, mong sớm trở lại biển để kiếm sống.

Ông Nguyễn Văn Sơn (trú tại phường Sông Cầu) cho hay: "Đa số tàu cá bị sóng đánh dạt vào đều bị hư hỏng nặng. Nhiều tàu hư hỏng nặng, chủ chấp nhận bỏ luôn phương tiện".

Nhiều tàu công suất lớn vào neo đậu tránh bão bị sóng đánh dạt vào bờ và đang mắc cạn.

Chủ tàu thất thần đứng bên xác tàu bị hư hại nặng, chỉ còn nửa phần đầu.

Theo người dân địa phương, trong số các phương tiện bị sóng đánh chồng chất, gần một nửa là tàu thuyền của ngư dân từ vùng lân cận đến neo đậu nhờ.

Lực lượng Quân khu 5 đã có mặt để hỗ trợ người dân đưa các phương tiện mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Nhiều tàu cá được huy động đến hỗ trợ kéo những phương tiện bị sóng đánh chìm.

Người dân chật vật tìm cách đưa tàu ra khỏi đống đổ nát.

Người dân lo lắng, chờ đợi phương tiện đến hỗ trợ đưa tàu đang bị mắc kẹt ra.

Vị trí hàng trăm tàu cá chồng chất lên nhau sau bão số 13 tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Google Maps).