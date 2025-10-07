Muôn kiểu ứng phó mưa lớn, vượt ngập sâu của người Hà Nội

Từ sáng sớm hôm nay, cơn mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Matmo trút xuống khu vực Hà Nội đã khiến nhiều tuyến đường, phố ở Thủ đô tái diễn cảnh ngập sâu như cách đây 1 tuần (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều trục giao thông chính của Hà Nội như đường vành đai 2, vành đai 3, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Chí Thanh... vẫn ngập sâu, giao thông ùn tắc.

Rút kinh nghiệm từ đợt ngập lụt cách đây 1 tuần, nhiều tài xế lái ô tô không "liều mình" lao xe qua điểm ngập sâu nữa, mà dừng chờ trên mặt đường cao thoáng. Có lái xe còn thảnh thơi ngồi ăn sáng, chờ đợi mưa tạnh, nước rút (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tài xế chạy xe máy cũng không "bạo dạn" lao qua nước sâu nữa mà tắt máy xe, dắt sát lề đường cao để qua điểm ngập.

Một số người dân cố gắng mở dải phân cách cứng, có người thì bê xe máy qua dải phân cách trồng cây xanh để di chuyển sang làn ngập nông hơn (Ảnh: Trung Nghĩa - Trần Thanh).

Một phụ nữ dùng cây gậy dài, vừa bì bõm lội nước vừa dò tìm xem phía trước có vật cản hay hố sâu gây nguy hiểm không.

Tránh nước tràn vào nhà làm hư hại hàng hoá, các chủ hộ kinh doanh đồ gỗ ở mặt đường Nguyễn Trãi dùng mọi vật dụng để kê chắn bạt nilon cỡ lớn trước cửa. Có gia đình huy động hết người trong nhà ra để căng, giữ bạt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trên phố Thái Hà, một cửa hàng điện tử đã lắp đặt hệ thống vách ngăn nước trước cửa để chống nước ngập (Ảnh: Trần Quân).

Một phòng giao dịch ngân hàng trên tuyến phố Thái Hà phải đóng cửa trong sáng nay, dùng nhiều bao cát và bạt nilon để chặn cửa ra vào (Ảnh: Trần Quân).

Một người đàn ông ở Triều Khúc gác xe máy lên cầu thang và cố gắng bê tủ lạnh kê lên cao trên bàn ghế để tránh hư hỏng do nước tràn vào nhà (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong ngõ 100 Đội Cấn, một ga ra đã xếp gạch để kê bánh xe, nâng cao những chiếc ô tô trong xưởng lên thêm nửa mét để tránh nước ngập (Ảnh: Mạnh Quân).

Chợ Nhân Chính vẫn hoạt động bình thường dù ngập khoảng 30cm bên trong chợ. Sạp hàng của các hộ kinh doanh được kê cao khoảng 1m để tránh nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Để lội nước không phải mang vác nặng và ướt đồ đạc, nhiều người cho hành lý, vật dụng vào túi nilon lớn, buộc kín lại và đặt vào thùng xốp để đẩy trôi trên mặt nước (Ảnh: Minh Nhật - Mạnh Quân).

Lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội đã có mặt từ 8h, phối hợp cùng xe chuyên dụng hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập ở đường Mễ Trì (Ảnh: Thành Đông).

Ông Phùng Khế được lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ cho mượn xuồng để chở 4 thùng hàng qua điểm ngập (Ảnh: Thành Đông).

Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng đã túc trực tại 2 đầu điểm ngập đường Vũ Trọng Khánh để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực bị ngập nặng (Ảnh: Minh Nhật).

Nước ngập trên đường Cầu Bươu khiến bệnh nhân khó di chuyển, bệnh viện K Tân Triều đã huy động một xe cấp cứu để chở người bệnh sau khi hoá, xạ trị xong trở ra đầu khu trọ, và đón bệnh nhân từ khu bị ngập nước vào viện, tránh để bệnh nhân phải lội nước (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Khánh làm lái xe cứu hộ ô tô khi di chuyển đến đoạn ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu, thấy có một số xe chết máy và xe máy đang loay hoay không biết làm sao qua điểm ngập, anh đã xuống hạ thùng xe cho người dân di chuyển lên và đèo mọi người qua chỗ ngập miễn phí (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tại khu vực ngập sâu trước toà nhà Keangnam, dịch vụ kéo xe tay chở người và xe máy khá "đắt khách", chi phí khoảng 100.000 đến 300.000 đồng/lượt tuỳ vào số người, xe và quãng đường di chuyển (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dịch vụ kéo xe và người qua điểm ngập nở rộ khắp Hà Nội, đặc biệt là những điểm ngập sâu khó qua lại (Ảnh: Thanh Bình).

Trên phố Dương Đình Nghệ, xuồng hơi đã xuất hiện, đưa đón nhiều người dân qua lại các điểm ngập dọc tuyến phố này (Ảnh: Nguyễn Hải).