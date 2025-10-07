Hà Nội mưa lớn từ sáng sớm, phố phường ngập sâu, xe cộ chết máy hàng loạt

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều khu vực tại Hà Nội mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11).

Thời điểm 6h30, Hà Nội bầu trời tối đen, mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng, phương tiện di chuyển chậm chạp, nhiều ánh đèn xe le lói giữa màn mưa (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên đường Phạm Văn Đồng, nước ngập cao tới đầu gối người lớn khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Nhiều người dân phải trú mưa dưới gầm cầu vượt Mai Dịch sau khi xe bị chết máy (Ảnh: Thanh Bình).

Hướng từ Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều xe không thể di chuyển do nước ngập sâu, trong khi cầu vượt Mai Dịch đông kín phương tiện, khiến việc đi lại của người dân hết sức gian nan (Ảnh: Thanh Bình).

Khu vực trước cổng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển qua (Ảnh: Thành Đông).

Đường gom hai bên đại lộ Thăng Long ngập khoảng 0,5m buộc nhiều người dân phải di chuyển vào cao tốc (Ảnh: Thành Đông).

Nút giao Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long bị ngập, phương tiện di chuyển khó khăn (Ảnh: Phạm Ngọc Linh).

Lúc 7h15, đường Nguyễn Xiển hướng về hầm chui Thanh Xuân ngập sâu khoảng 30-40 cm, mực nước càng gần hầm càng dâng cao. Ô tô và xe máy chen nhau đi sát bên trái đường để tránh chết máy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đường Dương Đình Nghệ mênh mông nước, chỉ vài phương tiện di chuyển và đều gặp tình trạng chết máy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đường Châu Văn Liêm đoạn ngập sâu nhất gần 50cm, hàng loạt xe máy phải dắt bộ do chết máy (Ảnh: Thành Đông).

Phố Láng Hạ, đoạn cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà ngập nặng, các phương tiện được khuyến cáo di chuyển theo hướng khác. Nhiều ô tô chết máy được xe cứu hộ đưa khỏi điểm ngập (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực đường Nguyễn Xiển, gần ngã tư Khuất Duy Tiến biến thành sông, nước ngập đến đầu gối. Giao thông ùn ứ kéo dài, nhiều người phải dắt bộ xe máy men theo dải phân cách để thoát ra ngoài.

Nước ngập khá sâu khiến một số người gần như nằm xuống nước, dùng túi nilon bịt ống bô xe máy để ngăn nước tràn vào. Lúc này một số xe buýt, xe tải cùng chiều phóng nhanh tạo sóng nước dâng mạnh, xô ngã nhiều xe máy (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Phố Quan Nhân ngập sâu nửa mét, các phương tiện không thể đi qua, người dân bì bõm lội nước trong cơn mưa lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước cửa một toà nhà trên đường Nguyễn Xiển, người dân dùng gạch, khay nhựa, gỗ để ngăn nước và rác tràn vào. Bên trong nhà, một số người thay phiên nhau dùng xô, chậu "nước vào đến đâu múc đến đó" (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Biết sáng nay đường sẽ ngập nhưng vì có công việc gấp ở Trường Chinh, ông A. vẫn gắng lội nước từ Hà Đông để đi làm. Tuy nhiên khi đến ngã tư Vạn Phúc - Nguyễn Thanh Bình, người đàn ông đành bỏ cuộc vì nước ngập quá sâu (Ảnh: Minh Nhật).

Nước ngập trên đường Cầu Bươu khiến bệnh nhân khó di chuyển, bệnh viện K Tân Triều đã huy động một xe cấp cứu để chở người bệnh sau khi hoá, xạ trị xong trở ra đầu khu trọ, và đón bệnh nhân từ khu bị ngập nước vào viện, tránh để bệnh nhân phải lội nước (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội đã sử dụng ô tô chuyên dụng chở người dân từ Cầu Bươu ra khu vực Bệnh viện 103 (Ảnh: Trần Thanh).