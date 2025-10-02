Ùn tắc kéo dài 3km trên cầu Nhật Tân vì ngập úng đường Võ Chí Công

Sáng 2/10, hướng di chuyển từ cầu Nhật Tân vào trung tâm Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn phương tiện xếp hàng kéo dài gần 3km, di chuyển rất khó khăn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là do tuyến đường Võ Chí Công, đoạn gần tòa nhà UDIC, vẫn bị ngập úng sâu khoảng 40–50cm, kéo dài hơn 200m, khiến phương tiện lưu thông khó khăn (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại lối xuống cầu Nhật Tân hướng đi Võ Chí Công, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo khu vực phía trước bị ngập sâu, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác (Ảnh: Mạnh Quân).

Các phương tiện khi di chuyển xuống cầu Nhật Tân được lực lượng chức năng hướng dẫn rẽ theo đường An Dương Vương để tránh đoạn ngập sâu trên tuyến Võ Chí Công (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên cầu Nhật Tân, dòng xe ken đặc nối đuôi nhau, chật vật nhích từng mét về phía trung tâm Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Các phương tiện qua cầu Nhật Tân rẽ phải để di chuyển lên mặt đê, đi đường Âu Cơ về trung tâm Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tính đến 10h, dòng phương tiện vẫn mắc kẹt trong cảnh ùn ứ kéo dài, chưa hề có dấu hiệu thông thoáng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù đã có cảnh báo, nhiều phương tiện vẫn đi vào điểm ngập khiến xe chết máy, phải nằm chờ cứu hộ (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau gần 3 ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), khu vực trước toà nhà Lotte Tây Hồ (đường Võ Chí Công) vẫn chìm trong cảnh ngập úng, nước cao ngang đầu gối, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn (Ảnh: Mạnh Quân).

Tình trạng ngập úng kéo dài trên trục đường Võ Chí Công khiến dòng phương tiện buộc phải dồn sang các tuyến phố lân cận như Lạc Long Quân, Âu Cơ…, dẫn đến ùn tắc cục bộ (Ảnh: Mạnh Quân).