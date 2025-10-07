Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Hà Nội còn 29 tuyến đường "tê liệt" hoàn toàn, chiều nay trời tiếp tục mưa

(Dân trí) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến trưa nay, còn hơn 120 điểm ngập úng, trong đó 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông, 93 điểm còn lại xe cộ vẫn có thể đi qua.

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3-6 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Hà Nội còn 29 tuyến đường tê liệt hoàn toàn, chiều nay trời tiếp tục mưa - 1

Cơn mưa lớn ngày 30/9 đã khiến 82 khu vực tại Hà Nội ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến đường, phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 20-40cm, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài tới trưa và đầu giờ chiều, có nơi ngập lâu hơn.

Lượng mưa 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Hà Nội còn 29 tuyến đường tê liệt hoàn toàn, chiều nay trời tiếp tục mưa - 2

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng trong sáng 7/10, tại Hà Nội (Ảnh: NCHMF).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo khoảng 100 tuyến đường, phố, khu vực dân cư có nguy cơ ngập úng trong sáng nay như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành;

Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu - ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng,...