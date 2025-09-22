Các địa phương hoãn họp, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh siêu bão Ragasa

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo dõi sát diễn biến của bão Ragasa.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó.

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản.

Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại bến thuyền ở tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, ven biển; hướng dẫn không đi vào vùng nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lưu ý các đơn vị, địa phương triển khai sớm biện pháp phòng, chống bão trên biển, đảo, khu vực ven biển và đất liền. Cùng với đó, các đơn vị cần lưu ý trong việc gia cố nhà cửa, công trình, đê biển, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp.

Yêu cầu khác được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nêu ra với các địa phương là rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cùng ngày, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ký công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão Ragasa.

Tỉnh Quảng Trị đặc biệt nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ hoạt động tàu thuyền và đảm bảo an toàn công trình hồ chứa.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu thông báo cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão để phòng tránh; quản lý chặt việc ra khơi, kiên quyết không để tàu thuyền hoạt động khi bão có nguy cơ ảnh hưởng.

Các ngành, đơn vị, địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chuẩn bị phương án ứng cứu, sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; bảo đảm an toàn công trình, đặc biệt là hồ chứa xung yếu, vận hành đúng quy trình, bảo vệ vùng hạ du.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, nhân lực để cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Tàu cá Quảng Trị hoạt động trên biển (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ghi nhận, công tác kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn neo đậu tại bến cảng, âu thuyền đang được các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị tích cực triển khai. Lực lượng biên phòng đang khẩn trương thông báo về diễn biến, hướng đi của bão để các phương tiện đang hoạt động trên biển nắm bắt, tìm nơi tránh trú.