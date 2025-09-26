Bão Bualoi rất mạnh, dự báo những khu vực bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 26/9, bão Bualoi mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14 đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh khoảng 35-40km/h - nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường. Khoảng đêm nay, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo dự báo, khoảng 13h ngày 27/9, bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 13h ngày 28/9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi Thanh Hóa - Quảng Ngãi.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Dự báo khoảng 13h ngày 29/9, bão giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11. Thời điểm này, khu vực Tây Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi, Bắc vịnh Bắc Bộ gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu bị ảnh hưởng.

Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bão gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 6-8m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m, biển động dữ dội.

Chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng 3-5m. Từ gần sáng 28/9, có gió cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật 16, sóng 5-7m, biển động dữ dội.

Gần sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng lên cấp 6-7, sau cấp 8-9, giật 11, sóng 3-5m, biển động rất mạnh.

Về thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết từ sáng 26/9 đến sáng 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/9, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Dự báo ngày và đêm 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng khả năng có mưa lớn diện rộng.

Theo thống kê, đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận gần 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, sắp tới là Bualoi), cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Các chuyên gia cho biết tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Với nền nhiệt bề mặt biển đang cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể.

Ngoài cơn bão Bualoi (bão số 10) sắp hình thành, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.