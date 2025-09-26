Đề xuất cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 để tránh bão Bualoi

Kết luận cuộc họp về phòng chống bão Bualoi chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định bão đang di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh.

“Đến giờ này chưa thấy yếu tố nào có thể khiến cơn bão yếu đi, chỉ thấy bão mạnh lên, mưa gió to từ Ninh Bình tới Hà Tĩnh, diện tác động rất dài và rất rộng. Rất ít cơn bão di chuyển nhanh như thế này”, ông Hiệp nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Phùng Minh).

Ông Hiệp yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin về bão để người dân nắm được nhanh nhất.

Cơn bão số 9 (bão Ragasa) "mạnh nhất và lớn nhất trên Biển Đông năm 2025" nhưng khi vào bờ đã giảm cấp rất nhanh, gần như không ảnh hưởng tới Việt Nam. Nhấn mạnh việc dự báo chính xác về diễn biến bão Ragasa nhưng Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lo ngại tâm lý chủ quan của người dân khi ứng phó với cơn bão Bualoi.

“Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh. Khi hai cơn bão liền nhau sẽ gây thiệt hại lớn. Vùng từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổn thương suốt từ cơn bão số 3 tới giờ, vẫn chưa khắc phục xong, bây giờ lại thêm cơn bão số 10 vào nữa thì rất nguy hiểm. Khi đổ bộ vào bờ gây mưa rất lớn, mưa trong điều kiện hiện nay sẽ dẫn tới khả năng gây sạt lở đất, ngập lụt, đa thiên tai rất rõ”, ông Hiệp chỉ rõ.

Từ cơ sở đó, Thứ trưởng Hiệp khẳng định thời gian cấm biển phải sớm hơn; tàu thuyền cần nhanh chóng tìm nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Do bão Bualoi ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ tối chủ nhật (28/9), mạnh nhất vào sáng thứ hai (29/9) nên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nghiên cứu cho học sinh nghỉ học vào sáng thứ 2 để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dự kiến bão Bualoi ảnh hưởng mạnh nhất vào sáng thứ 2, ngày 29/9 (Ảnh: NN&MT).

“Các địa phương, cơ quan liên quan phải lên phương án đảm bảo an toàn hồ đập và chỉ đạo các nhà máy thủy điện rà soát xả trước vì theo tính toán thời gian mưa kéo rất dài, sẽ gây chia cắt khá lớn”, ông Hiệp nêu rõ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, tốc độ di chuyển của bão trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi các cơn bão bình thường khác.

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Nếu đúng theo hướng di chuyển hiện nay thì cơn bão này di chuyển rất nhanh, cường độ trên biển rất mạnh, tác động trên diện rộng, đa thiên tai - vừa có gió mạnh, mưa lớn, có thể gây lũ quét, sạt lở đất”, ông Khiêm cảnh báo.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9 vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão gió cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội.

Chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng 3-5m. Từ gần sáng 28/9, có gió cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật 16, sóng 5-7m, biển động dữ dội.

Gần sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng lên cấp 6-7, sau cấp 8-9, giật 11, sóng 3-5m, biển động rất mạnh.