"Hai cơn bão trùng nhau hậu quả rất lớn, chúng tôi rất lo về bão Bualoi"

Tại cuộc họp về phòng chống bão Bualoi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 26/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết tối nay (26/9), bão khả năng sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Với kịch bản dự báo như hiện nay, từ ngày 28-30/9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn. Mưa có thể mở rộng sang khu vực Thượng Lào.

“Tốc độ di chuyển của bão trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi các cơn bão khác. Cường độ mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 (Kajiki)”, ông Khiêm thông tin.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về cơn bão Bualoi (Ảnh: Phùng Minh).

Khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có thể ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 3.

“Nếu đúng theo hướng di chuyển hiện nay thì cơn bão này di chuyển rất nhanh, cường độ trên biển rất mạnh, tác động trên diện rộng, đa thiên tai - vừa có gió mạnh, mưa lớn, có thể gây lũ quét, sạt lở đất”, ông Khiêm cảnh báo.

Bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h. Sau khi đi vào Biển Đông, bão Bualoi được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, duy trì tốc độ nhanh khoảng 25-30km/h. Đến ngày 28/9, cường độ bão Bualoi được dự báo mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão gió cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin về cơn bão Bualoi (Ảnh: Phùng Minh).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông báo, cơn bão số 10 có thể đi vào vùng vừa bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và số 5.

“Hà Tĩnh, Nghệ An chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão số 5. Nếu cơn bão số 10 vào nữa thì nguy hiểm. Lịch sử và kinh nghiệm phòng chống bão của Việt Nam cho thấy, nếu hai cơn bão trùng nhau thì hậu quả rất lớn. Cơn bão sau bao giờ cũng để lại hậu quả rất lớn. Chúng tôi rất lo về cơn bão này”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Dự báo đường đi của bão Bualoi (Ảnh: NN&MT).

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), dự báo phạm vi ảnh hưởng của bão Bualoi rộng hơn cơn bão số 9. Vì thế các lực lượng, phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân đội đã kêu gọi tàu thuyền khu vực ven biển từ Móng Cái (Quảng Ninh) tới Lâm Đồng vào nơi tránh trú an toàn.

“Khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão này sẽ mạnh hơn cơn bão số 9 rất nhiều và diễn biến phức tạp, gây mưa lớn. Các hồ chứa vào cuối mùa mưa lũ rồi nên đều đã chứa 70-80% lượng nước rồi”, ông Châu phân tích tình hình.

Lãnh đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn khẳng định tối nay bão Bualoi sẽ vào Biển Đông thành cơn bão số 10 nên việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú từ sớm, từ xa rất quan trọng.

“Nếu cần thiết có thể thiết lập sở chỉ huy ở Quân khu 4. Đề nghị các địa phương phối hợp với Viettel để sẵn sàng kết nối khi có yêu cầu thiết lập sở chỉ huy tiền phương ở các khu vực, đảm bảo công tác điều hành của Chính phủ”, Thiếu tướng Phạm Hải Châu nói và đề nghị các địa phương tuyên truyền về số điện thoại 112 (sự cố thiên tai) để người dân nắm được, gọi ngay khi gặp tình huống cần xử lý kịp thời.