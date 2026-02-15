Lãnh đạo Lâm Đồng tặng quà đến bệnh nhân dịp Tết

Ngày 15/2 (28 tháng Chạp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm, chúc Tết đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh thăm hỏi, tặng quà đến bệnh nhân (Ảnh: Trần Nguyên).

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hỏi thăm sức khỏe, đời sống các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày cận Tết. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng động viên đến bệnh nhân, người nhà yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để về nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã trao 50 suất quà đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân trong dịp Tết.