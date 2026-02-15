Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệ

An Giang: Tết ấm từ những mái nhà Nhân ái

Những ngày cuối năm cũ, chúng tôi trở lại xã Phú Tân (An Giang), nơi từng chứng kiến nhiều mảnh đời khốn khó. Giờ đây, trong những căn nhà mới tinh tươm, mùi sơn còn vương vấn, Tết này không chỉ là khởi đầu mới mà còn là sự hồi sinh diệu kỳ, được dệt nên từ tấm lòng vàng của bạn đọc báo Dân trí.

Phép màu đến với người cha ngây dại sau tai nạn

Tại nhà anh Nguyễn Văn Lên (41 tuổi), không khí chuẩn bị giao thừa ấm cúng hơn bao giờ hết. Trong căn nhà cấp 4 khang trang, mùi gỗ mới của tủ vẫn còn nồng đượm. Anh Lên nâng niu chiếc tivi mới, chưa dám bóc lớp nilon bảo vệ.

Giữa gian khách, quyết định trao tặng nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí tài trợ được gia đình anh lồng khung kính cẩn thận, như một kỷ vật vô giá.

Nhà anh Lên trước đó và sau khi được xây mới (Ảnh: Nguyễn Vy, Hoàng Duật).

Ít ai quên được hoàn cảnh bi đát của anh Lên. Sau tai nạn lao động nghiêm trọng gây chấn thương sọ não, anh trở nên ngây dại, mắc bệnh tâm thần. Hai cha con từng tá túc trong căn chòi nát, chỉ cần một trận dông nhẹ là đồ đạc bay sạch. Cảnh nghèo ly tán, vợ và con gái lớn phải bươn chải làm thuê ở Bình Dương, cách quê nhà hơn 500km.

Trên báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ gia đình anh Lên số tiền 153.564.000 đồng. Dù phát âm còn khó khăn, anh vẫn cố gắng bộc bạch lời cảm ơn chân thành và gửi lời chúc Tết đến những nhà hảo tâm đã cứu cuộc đời mình.

Mái ấm mới của 6 người trong gia đình

Rời nhà anh Lên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Tám Búa, nhân vật trong bài viết "Ông nội và cha mắc nhiều bệnh, 3 đứa trẻ sống khổ trong căn nhà sắp sập".

Trước đây, 6 nhân khẩu trong nhà ông phải sống trong nỗi sợ hãi suốt 40 năm dưới mái nhà dột nát, chực chờ đổ sập. Cả ông Búa và con trai đều mang trọng bệnh, mất sức lao động, mọi chi tiêu trông chờ vào xe bánh mì thu nhập 100.000 đồng/ngày của người con dâu.

Nhà ông Búa trước đây và hiện tại (Ảnh: Nguyễn Vy, Hoàng Duật).

Số tiền 101.417.076 đồng từ bạn đọc đã giúp ông Búa hiện thực hóa giấc mơ về một mái nhà kiên cố. Giờ đây, các cháu nội của ông đã có thể ngủ ngon mà không lo mưa tạt, gió lùa.

Ông Trần Minh Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Tân, khẳng định sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí là "chiếc phao" giúp các hộ nghèo tại địa phương ổn định cuộc sống bền vững.

"Dịp Tết này, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ thêm gạo và quà để bà con yên tâm vui xuân. Có được căn nhà kiên cố, họ sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, tập trung lao động và vươn lên thoát nghèo bền vững," ông Thịnh chia sẻ.

Cái Tết đầu tiên bên trong nhà Nhân ái của những gia đình từng kiệt quệ (Video: Hoàng Duật).

Tâm nguyện cuối đời đã vẹn tròn dưới mái ấm mới

Rời xã Phú Tân, chúng tôi vượt hơn 30km dọc theo tuyến đường ĐT951 để tìm về xã Châu Phong (thị xã Tân Châu cũ). Điểm dừng chân tiếp theo là gia đình ông Nguyễn Văn Bùi, nhân vật trong bài viết "Gia đình 8 người sống chật vật 150.000/ngày, 5 đứa trẻ trước bờ vực bỏ học".

Khác với không khí náo nức đoàn viên của những nhà khác, căn nhà mới của gia đình ông Bùi năm nay có phần lặng lẽ hơn. Do bệnh tình chuyển biến xấu, ông Bùi đã trút hơi thở cuối cùng vào cuối năm 2025.

Ngôi nhà Nhân ái được bạn đọc Dân trí tặng gia đình ông Bùi (Ảnh: Hoàng Duật).

Anh Nguyễn Văn Hiền (46 tuổi, con trai út), trụ cột duy nhất trong gia đình, chia sẻ: "Căn nhà hoàn thành giống như tâm nguyện lớn nhất cuộc đời ba tôi đã được thực hiện. Giờ đây, các con, các cháu đã có nơi nương náu kiên cố, không còn phải lo cảnh màn trời chiếu đất".

Dịp cuối năm này, đại diện báo Dân trí đã trao hơn 87 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh của ông Bùi. Tổng số tiền gia đình ông nhận được qua 2 đợt là 178.693.485 đồng. Sau khi cất nhà, số tiền còn lại được gia đình thống nhất gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Phong để duy trì việc đóng học phí, nuôi cơm các cháu nội của ông Bùi.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, báo Dân trí đã khởi công và khánh thành tổng cộng 10 ngôi nhà Nhân ái với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng tại các xã Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Châu Phong, Vĩnh Xương,...