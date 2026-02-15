125 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày Valentine

Ngày 15/2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết trong ngày 14/2 (Ngày lễ tình nhân Valentine), lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã kiểm soát hơn 7.000 phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận tối 14/2, Đội CSGT đường bộ số 7 lập 2 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh V.P.C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 20h30, Tổ công tác phát hiện anh Đ.M.T. (SN 1985, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 12L1-062.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,030mg/lít khí thở. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

20 phút sau, Tổ công tác phát hiện anh V.P.C. (SN 1970, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29M1-346.xx tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,255mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, người này thừa nhận đã uống bia trong bữa cơm tại nhà riêng vào tối cùng ngày, sau đó anh C. điều khiển xe đi chúc Tết thì bị CSGT kiểm tra, xử lý.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả tài xế taxi (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết trong khoảng 2 giờ làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, tuy nhiên CSGT chỉ phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

“Quá trình kiểm tra các trường hợp vi phạm, họ đều chở theo người thân sau xe, cá biệt có trường hợp chở theo cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ đi chúc Tết. Đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông”, Thiếu tá Dũng nhấn mạnh.

Tham gia giao thông đúng cách để an toàn cho bản thân và mọi người (Video: Cục CSGT).

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân chấp hành nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người thân đưa về sau mỗi cuộc nhậu.