Những cuộc giao dịch hàng chục triệu vào giờ “thiêng” ở chợ hoa Tết

Những cuộc mặc cả lúc nửa đêm để chốt hàng mai khủng

Khi phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) dần yên ắng, nhịp sống tại chợ hoa Tết lại bước vào thời gian kịch tính nhất với khung giờ từ 22h đêm đến 2-3h sáng. Đây không chỉ là thời gian dành cho khách tham quan thưởng ngoạn, mà còn là lúc các "đại gia" và giới sưu tầm hoa kiểng xuất hiện để săn lùng những siêu phẩm độc lạ, có kích thước và giá trị kinh tế cao.

Những cuộc "giao dịch" lúc nửa đêm ở chợ hoa Tết ở Long Xuyên (Video: Hoàng Duật).

Theo anh Trần Văn Quang, một tiểu thương lâu năm tại chợ hoa Long Xuyên, nhiều người có điều kiện thường chọn đi chợ hoa khuya, từ 22h trở đi, bởi thời gian ấy ít xe qua lại, họ cũng thong thả chọn cây yêu thích.

"Sau khi thương lượng họ cho địa chỉ rồi các nhà vườn huy động người hỗ trợ đưa hoa lên xe. Với các gốc mai khủng thường 7-10 người phụ giúp. Giờ giao thì thường bắt đầu từ 0h đêm đến 2-3h sáng, khi đó xe cẩu mới vào trong chợ được", anh Quang kể.

Những gốc mai "khủng" thu hút những người có điều kiện, hoặc có nhu cầu sưu tầm cây kiểng giá trị cao (Ảnh: Hoàng Duật).

Anh Quang cũng cho biết thêm, các gốc mai được chốt vào giờ "thiêng" này cũng đa số là mai khủng có giá từ vài chục triệu trở lên.

Theo các tiểu thương tại chợ hoa phường Long Xuyên, dù chi phí nhập các loại cây cảnh đầu vào tăng cao nhưng để giữ chân khách, các tiểu thương đều không tăng giá bán quá nhiều so với mọi năm. Để bảo đảm một vụ hoa Tết thuận lợi, các tiểu thương cũng chủ động giảm số lượng hoa.

"Nhìn dòng người đi ngắm hoa thì đông nhưng người thực sự mua lại thưa thớt, chúng tôi lo lắm. Chỉ biết cầu mong những ngày nghỉ lễ cuối cùng này, người dân sẽ mạnh dạn sắm Tết hơn để anh em tiểu thương sớm được dọn hàng về nhà," anh Trần Văn Quang bộc bạch.

Ghi nhận của phóng viên, lúc 23h, một số nhà vườn đã huy động khoảng 10 người để giao mai "khủng" cho khách, các gốc mai thường có tuổi đời từ 5 đến 10 năm trở lên và thương lái nhận giao liên tỉnh ngay khi mai được chốt hàng trong đêm.

Nhưng gốc mai giá trị cao được chốt và giao liên tỉnh trong đêm ở chợ hoa phường Long Xuyên (Ảnh: Hoàng Duật).

Livestream xuyên đêm "cứu" hoa ế

Theo quy định, đến 12h ngày 29 Tết (16/2), các hộ kinh doanh tại chợ hoa Tết phường Long Xuyên phải hoàn trả mặt bằng để lực lượng vệ sinh môi trường làm việc, dọn dẹp, chuẩn bị đón Giao thừa năm 2026. Tuy nhiên, đến hiện tại, nơi đây vẫn còn hàng nghìn gốc hoa ngổn ngang chờ khách.

Với những người bán mai vàng, họ có thể chọn phương án mang cây về nuôi lại cho mùa sau. Tuy nhiên, với những hộ bán hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc,... họ không có sự lựa chọn đó. Hoa không thể chờ đợi, buộc họ phải dùng mọi cách từ đại hạ giá đến cầu khấn để mong đẩy được hàng.

Đứng trước áp lực giờ G, các hộ kinh doanh hoa kiểng Tết đã áp dụng tất cả những gì có thể từ cầu khấn cho đến đại hạ giá để bán cho bằng được hàng để giảm bớt thua lỗ. Đáng chú ý, năm nay công nghệ đã trở thành phương án cứu hoa khả quan trong đêm lạnh. Nhiều tiểu thương đã bật livestream ngay tại vườn hoa để tiếp cận khách hàng online.

Tiểu thương livestream xuyên đêm để "cứu" cây kiểng bán chậm (Ảnh: Hoàng Duật).

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù các nhà vườn năm nay treo biển công khai hạ giá mai nuôi kèm đặc quyền "lựa chọn thoải mái", "giao tận nơi bất kể mai lớn hay nhỏ", thì vẫn khó lòng thuyết phục khách mua trực tiếp. Trong khi đó, những đơn hàng được chốt qua mạng lại diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Trong đêm, anh Trần Văn Chiến, chủ nhà vườn đến từ Đồng Tháp tất bật livestream bán gốc mai đã nuôi hơn chục năm cho khách với giá giảm 50%.

"Gốc mai này không phải hàng bình dân cho đại đa số, nhưng cũng chưa đủ khủng để lọt vào mắt xanh của các đại gia xem trực tiếp. Bán online khách không ngại khi hỏi giá, họ nghe tư vấn dễ dàng hơn", anh Chiến lý giải.

Nhiều tiểu thương công khai giá mai khủng (Ảnh: Hoàng Duật).