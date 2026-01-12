Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm người dân "rốn lũ" Hòa Thịnh

Chiều 12/1, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình tại xã Hòa Thịnh, bị ảnh hưởng do mưa lũ lịch sử trong năm 2025.

Tham quan các căn nhà khang trang được xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung" tặng bà con rốn lũ Hòa Thịnh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong triển khai "Chiến dịch Quang Trung" giúp người dân có chỗ ở kịp thời sau thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh (Ảnh: Thủy Loan).

Phó Thủ tướng ghi nhận việc tỉnh đã chủ động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tinh thần "lấy dân làm gốc".

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk phát huy kết quả đạt được, tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân đúng tiến độ trước ngày 15/1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời chúc mừng, trao quà đến 10 gia đình tại thôn Phú Hữu từng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, đã được xây dựng lại nhà ở. Qua đó, Phó Thủ tướng mong muốn người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong "Chiến dịch Quang Trung" tại tỉnh Đắk Lắk có 606 nhà bị sập được xây mới, sửa chữa 892 căn. Lực lượng quân đội tham gia xây dựng 331 căn, lực lượng công an đảm nhận xây mới 176 căn và các lực lượng khác phụ trách xây dựng những nhà còn lại.

10 hộ dân ở xã Hòa Thịnh được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà (Ảnh: Thủy Loan).

Hiện tại, Đắk Lắk đã hoàn thiện 529 căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung", số nhà còn lại, tỉnh này cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 15/1.