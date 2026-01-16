Chiến dịch Quang Trung: Giám đốc công an tỉnh cũng đi "xin" đồ hỗ trợ dân

Sáng 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, bão lũ, làm 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng.

Thủ tướng sau đó đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Theo báo cáo của Bộ trưởng, đến ngày 30/12/2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày.

Đến ngày 15/1, 1.597 nhà phải xây dựng mới cơ bản hoàn thành. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1 và còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc, đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chiến dịch cũng thể hiện tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có.

Từ việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu tổng kết, chuẩn hóa mô hình này để làm mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng Thắng, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Ông Thắng đề xuất cần quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

Điều quan trọng nữa, theo Bộ trưởng, là tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao và đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét…

Công an tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Chia sẻ về việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức cho biết sau khi có chỉ đạo từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, toàn lực lượng Công an nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không ai từ chối nhiệm vụ hoặc kêu ca vất vả, khó khăn.

Trong quá trình thực hiện, giám đốc, phó giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con.

"Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của Công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở.