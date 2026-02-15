Đánh nhau gây cản trở xe cộ, 2 người đàn ông ở TPHCM bị triệu tập

Ngày 15/2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau giữa đường gây cản trở giao thông. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán.

Hai người đàn ông ẩu đả giữa đường ở phường Chợ Quán (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai người đàn ông vật nhau giữa đường. Tại đây, một người đàn ông ngồi lên đối phương rồi liên tục đánh vào vùng đầu nạn nhân. Sau khi đứng dậy, cả hai tiếp tục xô xát. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân ở khu vực đến can ngăn.

Thời điểm trên, đường Trần Bình Trọng có đông xe cộ qua lại, vụ ẩu đả gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực.

Công an phường Chợ Quán phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn và các đội nghiệp vụ Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.