Ưu tiên nhà ở, hỗ trợ sinh kế để người dân yên tâm đón Tết

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” (Ảnh: Công Sơn).

Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Thiên tai gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Theo ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi (bão số 13) và trận lũ lịch sử vượt đỉnh lũ năm 2009 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 5 người tử vong, 11 người bị thương; khoảng 28.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 674 nhà sập. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đối với địa phương ước tính khoảng 11.500 tỷ đồng.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo về thiệt hại do bão, lũ và việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn (Ảnh: Doãn Công).

Ngay sau thiên tai, tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực cho công tác tái thiết, coi ổn định chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

“Trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ từ xây dựng chính sách đến tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an.

Đến nay, khoảng 28.000 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa xong. Đối với 674 nhà sập, còn 23 nhà chưa hoàn thành, chủ yếu là những công trình có quy mô xây dựng lớn”, ông Tiệp thông tin.

Thông tin tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), cho biết hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung", Bộ Công an đã huy động hơn 120.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân.

Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), thông tin kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Doãn Công).

Chiến dịch được triển khai thần tốc, xây dựng mới 419 nhà tại 9 địa phương, trong đó riêng tỉnh Gia Lai có 87 nhà và đã hoàn thành bàn giao ngày 8/1. Bộ Công an cũng hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà xây mới. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tự nguyện đóng góp một ngày lương, huy động được hơn 120 tỷ đồng.

Về phía quân đội, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết hơn 312.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng 10.543 lượt phương tiện đã được huy động tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

Lực lượng quân đội đã xây mới 619 nhà, riêng Quân khu 5 chiếm 601 nhà, đồng thời hỗ trợ thêm hơn 7,5 tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Dù gặp khó khăn về thời tiết và nguồn vật liệu, lực lượng quân đội đã hoàn thành chiến dịch trước 5 ngày so với kế hoạch Chính phủ giao.

Phát động chiến dịch 3 ngày 3 đêm

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cả nước có hơn 1.600 nhà sập do thiên tai, trong đó 2 địa phương chịu thiệt hại nặng nề là Gia Lai với 674 nhà và Đắk Lắk 606 nhà.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, báo cáo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Doãn Công).

Phó Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5, các đơn vị quân đội, công an, với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ làm việc ngày đêm, "3 ca 4 kíp".

Tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng yêu cầu 23 nhà còn lại phải hoàn thành trong tháng 1 để người dân kịp đón Tết. Ngoài ra, 8 nhà tại khu tái định cư, ông đề nghị Tổng Công ty Trường Sơn phát động cao điểm “3 ngày 3 đêm”, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/1, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn lực, Gia Lai được bố trí 1.160 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 830 tỷ đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 75 tỷ đồng, còn lại từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu sử dụng ngân sách hiệu quả, đúng quy định, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người dân; thẳng thắn chỉ rõ tình trạng chậm hỗ trợ thiệt hại về sinh kế, vật nuôi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ vui mừng với kết quả mà địa phương, lực lượng công an, quân đội... triển khai thần tốc "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Doãn Công).

“Tỉnh Gia Lai cần khẩn trương xuất ngân sách để hỗ trợ sớm cho người dân, trường hợp không còn nguồn dự phòng thì báo cáo Bộ Tài chính để tạm ứng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ 10 triệu đồng đối với nhà sập, 5 triệu đồng đối với nhà hư hỏng, giúp người dân sắm sửa vật dụng thiết yếu, ổn định cuộc sống, đón Tết an toàn, ấm áp.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý thiệt hại hạ tầng, yêu cầu hoàn thiện các khu tái định cư, di dời người dân đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt là tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao.