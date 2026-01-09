Bộ Công an xây mới 419 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”

Chiều 9/1, tại xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập do các đợt thiên tai vừa qua tại 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Trước thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ lịch sử năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% nhà sập được xây dựng mới, 100% các nhà hư hỏng được sửa chữa, không để người dân nào không có nhà đón Tết.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ tổng kết (Ảnh: Công Bính).

Bộ Công an đã chỉ đạo công an tại 9 tỉnh, thành miền Trung huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện, trực tiếp tham gia chiến dịch.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân luôn hiện diện cùng với nhân dân gia cố nhà cửa, tích cực dọn dẹp trường học sau mưa bão, lũ lụt và làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, “làm ngày làm đêm”, “cả ngày nghỉ, xuyên lễ, Tết”…

“Chiến dịch Quang Trung” của lực lượng Công an nhân dân để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân; minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, đặt lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết, trước hết, hết lòng cống hiến, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc trong "Chiến dịch Quang Trung" nhận Bằng khen của Bộ Công an (Ảnh: Công Bính).

Đến nay cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng mới 419 căn nhà, cụ thể Hà Tĩnh 10 nhà, Huế 2 nhà, Đà Nẵng 62 nhà, Quảng Ngãi 32 nhà, Gia Lai 87 nhà, Đắk Lắk 176 nhà, Khánh Hòa 23 nhà, Lâm Đồng 27 nhà.

Ngoài ra, các lực lượng cũng hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng 100% nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế trước ngày 20/12/2025. Thời gian hoàn thành sớm hơn 20 ngày, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đóng góp công sức, Bộ Công an đã hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương, riêng đối với Hà Tĩnh, Bộ đã hỗ trợ 100 triệu đồng/căn.

Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao nhà cho một hộ gia đình tại xã La Êê (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đặc biệt, Bộ Công an đã phát động lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện, tích cực tham gia đóng góp một ngày lương hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Đến nay đã tiếp nhận quyên góp, quản lý hơn 124 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng những kết quả, thành tích mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong “Chiến dịch Quang Trung” vừa qua và những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí trực tiếp tham gia “Chiến dịch Quang Trung” và toàn thể lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian qua”, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Trung tướng Đặng Hồng Đức cũng cho rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị vững vàng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.