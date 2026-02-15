Bạn thân của gia đình Beckham: “Brooklyn đang mù quáng trong tình yêu”

Theo Page Six, Ramsay cho rằng con trai cả nhà Beckham, Brooklyn Beckham, đang “mù quáng trong tình yêu” và quá nóng lòng khẳng định bản thân trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Nicola Peltz.

Trong chương trình Being Gordon Ramsay, siêu đầu bếp thừa nhận việc một người trẻ muốn tự lập, xây dựng con đường riêng là điều đáng tôn trọng. Tuy nhiên, nam đầu bếp nhấn mạnh Brooklyn cần nhớ về nguồn cội và những hy sinh của gia đình.

Vợ chồng đầu bếp Gordon Ramsay là bạn thân của gia đình Beckham (Ảnh: Getty).

“Thật khó, đúng không, khi bạn đang si mê? Tình yêu là mù quáng. Người ta nói vậy vì có lý do. Cậu ấy rất muốn tự đứng trên đôi chân của mình và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hãy nhớ mình đến từ đâu. Một ngày nào đó bạn sẽ không còn bố mẹ bên cạnh nữa”, Ramsay chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ vẫn giữ liên lạc với Brooklyn, thường xuyên gửi tin nhắn động viên và khuyên anh suy nghĩ lại về mối quan hệ với gia đình. Dù Brooklyn được cho là đã chặn cha mẹ và 2 em trai trên Instagram, mối quan hệ giữa anh và Ramsay vẫn duy trì bình thường.

Bên cạnh đó, Ramsay cho biết Victoria Beckham đang buồn bã và “có lý do chính đáng để buồn” trước tình trạng rạn nứt kéo dài. Ông nhấn mạnh David Beckham vẫn luôn yêu thương con trai và mong muốn hàn gắn.

“David là một người cha phi thường. Họ đã dồn rất nhiều năng lượng cho con cái và nhiều lần giúp Brooklyn vượt qua rắc rối”, Ramsay nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian sẽ giúp mọi việc lắng dịu.

Brooklyn Beckham và vợ (Ảnh: Glamour).

Theo vị đầu bếp từng đoạt sao Michelin, Brooklyn là một chàng trai có trái tim tuyệt vời, nhưng thừa nhận mọi chuyện trở nên phức tạp khi bạn đang say đắm trong tình yêu. Theo ông, tình yêu đôi khi có thể khiến con người bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt như tàu lượn siêu tốc và cần thời gian để mọi thứ lắng xuống. Ông tin rằng Brooklyn cần nhìn lại và hiểu ý nghĩa của gia đình đối với mình.

Trước đó, Brooklyn được cho là đã hủy theo dõi phần lớn người thân trên mạng xã hội từ tháng 12/2025. Tháng 1 vừa qua, anh công bố một tâm thư dài, khẳng định mong muốn có cuộc sống riêng tư cùng vợ và không muốn sự can thiệp từ gia đình, đặc biệt liên quan đến cuộc hôn nhân của mình. Nam đầu bếp cũng chỉ trích mọi hành động của mẹ trong hôn lễ của anh và vợ vào năm 2022 và tuyên bố không hàn gắn với gia đình.

Bức tâm thư gây xôn xao truyền thông quốc tế và làm dấy lên đồn đoán về sự rạn nứt nghiêm trọng trong gia đình Beckham. Brooklyn hiện sống tại Mỹ cùng Nicola Peltz và được cho là không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với cha mẹ trong nhiều tháng.

Sau khi công khai câu chuyện, Brooklyn được cho là không hối hận. Một người thân cận tiết lộ nam đầu bếp cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cơ hội kể lại mọi việc từ góc nhìn của mình sau nhiều năm im lặng.

Trong khi đó, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước những phát ngôn của con trai, tiếp tục xuất hiện cùng các con khác tại sự kiện và duy trì hình ảnh gia đình đoàn kết trước công chúng.

Các thành viên còn lại trong gia đình Beckham không phản hồi tâm thư chấn động của Brooklyn Beckham (Ảnh: IG).

Mới đây, David Beckham đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh bộ sưu tập giày bóng đá cá nhân. Trong đó, một đôi giày được thêu tên 3 người con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz. Đáng chú ý, một số tấm lót giày màu đỏ in rõ tên “Brooklyn”.

Động thái gián tiếp nhắc đến con trai cả được cho là cách David Beckham thể hiện thiện chí, mong muốn hàn gắn sau những ồn ào mâu thuẫn gia đình kéo dài thời gian qua.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Tin đồn bất hòa gia đình Beckham bùng nổ vào tháng 4/2025. Lần cuối vợ chồng anh xuất hiện cùng bố mẹ ruột, David và Victoria, là vào cuối năm 2024.

Trái với sự lạnh nhạt dành cho bố mẹ ruột, Brooklyn liên tục bày tỏ tình cảm và sự biết ơn dành cho vợ cùng gia đình vợ. Hồi tháng 8 năm ngoái, Brooklyn và Nicola gây chú ý khi tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân nhưng không mời bất kỳ thành viên nào của gia đình Beckham tham dự.