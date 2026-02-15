Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực cùng quân đội Ukraine ứng phó những đợt tấn công dữ dội của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine, Mỹ bàn về phòng không và khả năng đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Serhii Nykyforov nói với giới truyền thông, Kyiv Independent đưa tin.

Cuộc thảo luận tập trung vào tình hình trên chiến trường, các cuộc tập kích của Nga và thiệt hại gây ra cho cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Một phần trong cuộc thảo luận bao gồm các biện pháp hỗ trợ Kiev bằng các tên lửa phòng không bổ sung trong mùa đông, theo Văn phòng Tổng thống.

Ông Rubio và Tổng thống Zelensky cũng thảo luận về vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Nga, dự kiến ​​diễn ra tại Geneva vào ngày 17-18/2.

"Điều quan trọng là các cuộc đàm phán dự kiến ​​ở Geneva phải hiệu quả, và tôi cảm ơn Mỹ vì cách tiếp cận mang tính xây dựng của họ", ông Zelensky nói sau cuộc gặp.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, những cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng sẽ cần một cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga.

"Ukraine tin rằng một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo cuối cùng nên được tổ chức để giải quyết các vấn đề khó khăn nhất", tuyên bố nhấn mạnh.

Ông Zelensky đã gặp ông Rubio sau bài phát biểu tại hội nghị trước đó cùng ngày. Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov cũng tham gia cuộc đàm phán.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cũng đã có cuộc điện đàm với Steve Witkoff và Jared Kushner, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đại diện cho Washington trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Họ thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới, các vòng đàm phán gần đây ở Abu Dhabi và cuộc gặp với ông Rubio.

Một ngày trước cuộc gặp giữa ông Zelensky và Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Trump nói rằng ông Zelensky cần phải “hành động nhanh chóng” để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Nga muốn đạt được thỏa thuận và ông Zelensky sẽ phải hành động, nếu không ông ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời”, ông Trump tuyên bố.

Khi được hỏi về bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng, ông Zelensky thừa nhận vào ngày 14/2 rằng Tổng thống Mỹ có thể đang “chuẩn bị bầu không khí” trước các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ.

“Không đánh mất phẩm giá của mình, chúng ta có thể hành động”, ông Zelensky nói.

Chiến trường Ukraine đang nóng lên từng ngày

Kênh Military Summary đưa tin, ngày đầu tiên của Hội nghị An ninh Munich đã kết thúc, ngay sau cuộc họp theo thể thức Ramstein. Một phần đáng kể các cuộc thảo luận đã được dành cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Rạng sáng 14/2, đôi bên lại tiếp tục trao đổi những đòn tập kích dữ dội, trong đó quân đội Nga (RFAF) gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Odessa.

Trong khi đó, trên thực địa, chiến tuyến đang nóng lên.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang tung lực lượng lớn vào cuộc phản công ở phía nam Donetsk; tuy nhiên, cho đến nay, tổn thất đang gia tăng mà không có bất kỳ bước đột phá lớn nào.

Mặc dù Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang ở thế phòng thủ, họ vẫn tích cực thăm dò phòng tuyến của Ukraine và cố gắng tiến về phía đông Orekhov.

Mặt trận đang dần dần tiến đến Sloviansk, với tốc độ này, quân đội Nga có thể áp sát cửa ngõ thành phố vào tháng 4 hoặc tháng 5. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Ukraine sẽ ưu tiên bảo vệ Zaporizhia hay phần còn lại của Donbas.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên mặt trận Zaporizhia. Quân đội Ukraine (AFU) đang đẩy mạnh phản công, trong khi phía Nga báo cáo tổn thất nặng nề của đối phương.

Quân đội Ukraine đang đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục phản công ở Zaporizhia (ảnh bên trái) hoặc tập trung ngăn bước tiến của Nga ở Donetsk (Ảnh: Military Summary).

Diễn biến bước ngoặt ở Zaporizhia, Nga rút lui nhiều nơi

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga phát động cuộc phản đột kích gần Huliaipole, tại khu vực ngã ba chiến lược, giao nhau giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, nơi lực lượng Kiev đang phản công.

Quân đội Ukraine tiếp tục phát động các cuộc phản công vào một số khu vực ở sườn phải của lực lượng Moscow đang tiến công ở cánh đông Zaporizhia. Các trận chiến dữ dội đang nổ ra gần Pokrovskoe, Velikomikhailovka, Priluki, Ternuvate - Prizhodnoe - Nechaevka.

Quân đội Nga đang nỗ lực giành Tsvetkovoe, phần lớn khu vực này đã nằm trong vùng xám.

Ngoài ra, các vị trí của Nga đã được phát hiện ở khu vực Staroukrainka, nơi Kiev gần đây vội vàng tuyên bố đã tái chiếm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 14/2. Bất chấp cuộc phản công dữ dội của đối phương theo mũi tên xanh, lực lượng Moscow tiếp tục đột kích, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

Trái ngược với thông tin tích cực của RVvoenkor, theo hướng Omelnyk và Pokrovskoe, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong tuần qua với tổng cộng 63,59km², kênh AMK Mapping cho hay.

Sau khi tái chiếm phần còn lại của Ternuvate và giải tỏa Prydorozhnje, quân đội Ukraine tiến vào và chiếm giữ phần phía bắc Kosivtseve, cũng như các tuyến chắn gió đường sắt ở phía tây nam. Từ đó, họ đã đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi Kosivtseve và đồng thời tiến về phía đông và phát triển từ tuyến đường sắt về phía bờ tây sông Gaichur.

Phía đông Gaichur, AFU tiếp tục tiến về phía nam qua Nove Zaporizhia và tái chiếm phần phía nam ngôi làng. Từ đó, bất chấp cuộc đột kích thất bại trước đó, họ đã thiết lập quyền kiểm soát phần phía bắc Dobropillya (thuộc vùng Dnipropetrovsk, khác với thành phố cùng tên ở Donetsk). Điều này buộc các đơn vị Moscow còn lại phải rút lui về phía đông.

Việc vượt sông trở lại, cho phép các đơn vị Kiev tấn công từ Kosivtseve thiết lập vị trí dọc theo bờ tây sông, chiếm cả làng Priluki và vùng lân cận.

Sau khi đầu cầu của Nga bị phá vỡ, AFU tiếp tục tiến về phía nam dọc theo bờ đông sông, tái chiếm hoàn toàn phần còn lại của Dobropillya cũng như phần phía bắc làng Varvarivka lân cận, nơi các cuộc phản công đang diễn ra xa hơn về phía nam hướng tới trung tâm ngôi làng.

Thêm vào đó, quân đội Ukraine bắt đầu tiến về phía đông từ Dobropillya qua các cánh đồng, tái chiếm các vị trí ở đó và tiến sâu hơn về phía đông theo hướng Solodka. Họ cũng đang đột phá về phía đông bắc băng qua khe núi nhằm cắt đứt các vị trí của đối phương tại một loạt cứ điểm phía đông nam Nove Zaporizhia.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev tiếp tục tiến công tại đầu cầu của họ ở phía đông sông Gaichur, tiến về phía nam dọc theo 3 vạt rừng song song dưới sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng và UAV, nhằm cắt đứt các cứ điểm của Nga phối hợp với những cuộc tấn công từ phía nam. AFU cũng chiếm được một số vị trí trong các vành đai rừng xa hơn về phía đông, và đang tấn công về phía đông nam theo hướng Solodka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 14/2. Lực lượng Kiev phản công dữ dội, giành lại một số vị trí. Moscow được cho là buộc phải rút lui (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar cung cấp thêm một số diễn biến ở sườn đông Zaporizhia. Cụ thể, các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực giao nhau giữa vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Trọng tâm chính của cả hai bên là sườn phía bắc, nơi lực lượng Kiev đang tấn công gần Ternovate và Orestpol.

AFU thường xuyên cố gắng triển khai các nhóm bộ binh nhằm chen chân vào giữa các vị trí của Nga nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ bị xóa sổ ngay lập tức tại địa điểm đổ bộ.

Như Rybar đã đưa tin trước đó, lực lượng Kiev đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến Stepove - Berezove - Ternovate. Hình ảnh về các cuộc phản công gần đây của Ukraine đã được công bố trực tuyến hôm 14/2. Đầu năm, họ đã tiến hành các cuộc đột kích, và chỉ đến tháng 2 mới quyết định triển khai trang thiết bị.

Ít nhất một xe bọc thép chở quân M113 đã đột phá được đến các tuyến tiếp cận Berezove, nơi nó bị phá hủy bởi UAV. Rõ ràng, chiếc xe này đang di chuyển từ phía bắc, đi vòng qua Orestpol. Tại Orestpol, sự hiện diện của lực lượng Moscow, nếu có, có lẽ rất hạn chế.

Sosnovka cũng nằm trên đường đến Berezove, nơi lính dù Ukraine đã đổ bộ. Hiện tại, khu vực này cũng nằm trong "vùng xám". AFU đã nhiều lần xâm nhập các khu vực dân cư mà không thiết lập được quyền kiểm soát.

Trong khi đó, ở vùng lân cận Huliaipole, thế chủ động vẫn thuộc về Cụm tác chiến phương Đông RFAF, với lính xung kích Nga chiếm giữ các vị trí mới. Họ đang tiến dọc theo tuyến Tsvetkove - Staroukrainka. Theo báo cáo sơ bộ, dự kiến ​​sẽ sớm có tin tốt cho lực lượng Moscow từ khu vực này.

Tình hình chung ở khu vực này vẫn rất phức tạp và biến động. Do động cơ chính trị, Bộ chỉ huy Kiev sẵn sàng đánh đổi nhân lực để lấy một vài vành đai rừng và những ngôi làng nhỏ. Chiến dịch "ổn định mặt trận" do Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố ở phía đông Zaporizhia đang gây tổn thất nặng nề cho AFU.

Lực lượng Kiev đối mặt với những thách thức tương tự như quân đội Nga, đó là sự gia tăng số lượng UAV và địa hình hiểm trở. Kết quả là, các cuộc đột phá trực diện như vậy chỉ gây lãng phí nhân lực với hiệu quả khiêm tốn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 14/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Trên cánh tây Zaporizhia, theo hướng Komyshuvakha, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công và đã giải tỏa phần lớn lãnh thổ phía nam sông Konka, hầu hết trong số đó RFAF không có sự hiện diện quân sự mạnh, để tái chiếm 38,20km².

Ở phía tây, lực lượng Kiev đã loại bỏ sự xâm nhập của trinh sát - đặc nhiệm Nga ở phía tây nam Hryhorivka và phía nam Richne, giành lại phần phía đông Prymorske, khu vực cũng nằm trong vùng xám. Từ đó, họ tiến sâu hơn vào khu định cư, chiếm giữ các tuyến đường phía bắc và phía đông, trong khi những nhóm đột kích khác dọn sạch các khu rừng xa hơn về phía đông.

Về phía đông nam, quân đội Ukraine tiếp tục tiến về phía tây Lukyanivske, di chuyển xa hơn về phía tây nam dọc theo các cao điểm chiến thuật hướng tới trang trại năng lượng mặt trời. Họ cũng đã dọn sạch các đường ranh giới cây cối ở phía bắc và giành lại quyền kiểm soát phần còn lại của Lukyanivske cùng một số vị trí phía nam ngôi làng.

Về phía đông, AFU đã chiếm lại các vị trí phía đông bắc Lukyanivske và đẩy lùi quân đội Nga khỏi Novoboikivske. Thêm vào đó, họ đã loại bỏ sự xâm nhập của đối phương ở phía bắc Novoyakovlivka và đẩy lùi RFAF khỏi cứ điểm ở phía tây ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 14/2. Lực lượng Kiev phản công dữ dội, giành lại một số vị trí. Moscow được cho là buộc phải rút lui (Ảnh: AMK Mapping).

Toàn cảnh tuyến phòng thủ kiên cố ở phía đông Zaporizhia

Để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, lực lượng Kiev từ lâu đã xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc ở phía đông Zaporizhia bao gồm các chiến hào được đánh dấu màu trắng. Hào chống tăng được đánh dấu màu vàng. Các hàng "răng rồng" được đánh dấu màu xanh lam và hàng rào dây thép gai được đánh dấu màu xám.

Quy mô và mật độ các công trình phòng thủ của Ukraine trong khu vực này rất đáng kể. Xét về khối lượng, có thể thấy rằng chúng được xây dựng một cách có hệ thống nhằm mục đích giữ vững phòng tuyến trong thời gian dài.

Do đó, theo kênh Military Chromicles, việc Cụm tác chiến phía Đông RFAF đột phá thành công qua tuyến phòng thủ này càng "đáng kinh ngạc" hơn. Và giờ đây, chính nó lại trở thành điểm tựa cho Nga để tiến hành chặn đứng chiến dịch phản công của Ukraine.

Đồng thời, xa hơn về phía tây, Ukraine vẫn còn một tuyến phòng thủ kiên cố nữa, do vậy, sau khi bẻ gãy đợt phản công của đối phương, quân đội Nga sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn.

Toàn cảnh các công trình phòng thủ trên trục Huliaipole - Velikomikhailovka ở phía đông Zaporizhia. Trong đó, Nga đã chiếm được tuyến thứ nhất, Ukraine vẫn đang giữ tuyến thứ hai ở phía tây (Ảnh: Military Chronicles).

Nga đạt tiến bộ mới ở Konstantinovka và Dobropillya

Lực lượng Moscow tiếp tục tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới về phía bắc Konstantinovka, theo kênh AMK Mapping.

Sau các cuộc phản công trước đó của Ukraine ở Virulyubivka, quân đội Nga đã vượt qua nhánh sông Bilenka tại 2 điểm, cố thủ trong các khu rừng theo hướng Stinky với tổng diện tích 0,72km².

UAV và các loại hỏa lực khác của Nga đã biến các huyết mạch gần Konstantinovka thành những xa lộ tử thần dành cho lực lượng Ukraine (Video: Telegram).

Bên cạnh đó, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới ở phía tây nam thành phố. Ở phía tây, họ củng cố vị trí ở phía nam Stepanivka và tiếp tục tiến sâu vào phía bắc ngôi làng.

Ở phía đông, RFAF tiếp tục thọc sâu, tiến đến các con phố phía tây nam thành phố, nơi vẫn còn là vùng giao tranh ác liệt. Họ cũng đã cải thiện được vị trí của mình ở phía đông Berestok, trong khi giao tranh với lực lượng Kiev vẫn tiếp diễn trong chính ngôi làng. Có thêm 2,41km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây nam Konstantinovka ngày 14/2. Moscow đột phá, hình thành thế bao vây thành phố. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Dobropillya (bắc Pokrovsk), lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới ở 3 khu vực khác nhau với tổng diện tích 2,93km². Ở phía tây nam, họ tiếp tục xâm nhập vào Grishino và chiếm được các vị trí mới trên những con phố phía nam và đông bắc, tiến đến trung tâm khu định cư.

Về phía đông bắc, quân đội Nga củng cố vị trí ở phía tây các hàng rào chắn gió đường sắt phía đông đường cao tốc, cũng như ở một số vị trí rừng gần đó, và tiếp tục thâm nhập sâu hơn về phía tây bắc đến mỏ Vodyanskaya số 2 cũ và vùng ngoại ô phía tây nam Bilytske. Các nhóm xung kích khác tiến xa hơn dọc theo tuyến đường sắt phía nam Dorozhnje và chiếm được một số vị trí rừng ở phía đông.