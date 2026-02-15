Tổng Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt ứng cử đại biểu Quốc hội ở đâu?

Danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố kèm Nghị quyết số 151 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành.

Nghị quyết nêu rõ có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tại cuộc bầu cử ngày 15/3 tới, các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 864 ứng cử viên có tên trong danh sách chính thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo danh sách đi kèm nghị quyết vừa ban hành, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Cùng tổ bầu cử với Tổng Bí thư Tô Lâm còn có Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổ bầu cử này gồm 5 ứng viên, trong đó các cử tri sẽ bầu để chọn ra 3 đại biểu Quốc hội.

Cũng tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 32, tổng số ứng cử viên là 54.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM (Ảnh: Phạm Thắng).

TPHCM có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu sẽ là 38.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM sẽ bầu 3 đại biểu Quốc hội trong số 5 ứng cử viên trong danh sách.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc.

Tổ bầu cử này có 5 ứng viên, sẽ chọn bầu 3 người làm đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Phạm Thắng).

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cũng ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM, ở đơn vị bầu cử số 13, gồm các phường: Bình Hưng, Chánh Đông, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Trong số 5 ứng viên thuộc tổ bầu cử này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra 3 người làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử với tổng số 24 ứng viên. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu tại địa phương này là 14.

Đà Nẵng cũng là nơi ứng cử của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Thường trực Ban Bí thư ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng cùng 4 ứng cử viên khác. Tổ bầu cử này gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Dự kiến ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.