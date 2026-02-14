Thủ tướng: Kết luận vụ hỏng cầu Sông Lô trong tháng 2, khẩn cấp xây cầu mới

Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn, kết cấu dầm cầu và trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hồng Phong).

Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng giao thông qua cầu sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đề xuất 2 phương án gồm: sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các ý kiến cũng nhất trí với đề xuất của tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận việc các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Phú Thọ đã có phản ứng trước sự cố cầu Sông Lô. Song đến nay, Thủ tướng cho rằng vẫn còn sự lúng túng khi phương án khắc phục chưa rõ, chưa khả thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một mặt chỉ đạo phải điều tra, kết luận vụ hư hỏng cầu Sông Lô trong tháng 2 để xử lý trách nhiệm, mặt khác, người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc sửa chữa, sử dụng cầu sông Lô cũ do tư vấn đề xuất, đồng thời phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Việc này nhằm phục vụ, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh và nhu cầu phát triển giai đoạn mới.

Thủ tướng yêu cầu vừa phải sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, vừa đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới. Trước mắt, theo Thủ tướng, cần nghiên cứu bắc ngay cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này, nếu cần thiết.

Lưu ý phải có tầm nhìn xa, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới, hoàn thành trong 1 năm, phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại.

Thủ tướng giao tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới, còn các đơn vị quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Hình ảnh trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép (Ảnh: Hồng Phong).

Về kinh phí, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu. Trung ương hỗ trợ tỉnh kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang. “Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, Thủ tướng yêu cầu.

Ông nhấn mạnh đây là trường hợp khẩn cấp nên phải đầu tư theo cơ chế Lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân.