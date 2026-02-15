Nghĩa trang có "quản gia", phục vụ cả cúng online cho người âm

9h ở Đức, chị Mai mở điện thoại, chờ cuộc gọi video từ quê nhà. Ở đầu dây bên kia, tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, Phú Thọ), phần mộ của bố mẹ chị đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoa tươi cắm ngay ngắn, mâm lễ bày trang trọng.

Không thể về nước tảo mộ dịp Tết, chị đành gửi gắm việc chăm sóc phần mộ cho “quản gia” - nhân viên nghĩa trang - thay gia đình lo hương khói, cúng bái và quay lại toàn bộ quá trình để người thân phương xa được chứng kiến.

Bố mẹ chị Mai an nghỉ tại nghĩa trang này từ năm 2020. Định cư ở Đức, vài năm chị mới có thể về quê một lần. Gia đình ít người, họ hàng thưa thớt nên việc chăm sóc, hương khói phần mộ chị đều nhờ dịch vụ của nghĩa trang.

“Tết năm nay tôi không thể về thăm bố mẹ. Những dịp giỗ, Tết trước đây, tôi nhờ nhân viên chuẩn bị mâm cúng và phát trực tiếp để theo dõi. Bố mẹ nằm ở đây tôi rất yên tâm. Không gian như công viên, luôn có người chăm sóc. Chỉ cần báo trước là tôi có thể xem phần mộ qua video, mọi yêu cầu đều được hỗ trợ chu đáo, hoa cỏ dọn dẹp gọn gàng”, chị Mai chia sẻ.

Nghĩa trang Lạc Hồng Viên nằm tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, có diện tích 98ha.

Nơi đây phục vụ đa dạng nhu cầu: Từ mộ đơn, mộ đôi, khuôn viên gia đình nhỏ, khuôn viên gia tộc với diện tích từ vài chục đến hàng trăm mét vuông, phù hợp cho 2-10 phần mộ hoặc nhiều thế hệ trong gia đình lớn.

Những ngày cận Tết, nghĩa trang tổ chức nhiều hoạt động như chợ hoa, hay các chương trình ca nhạc tưởng nhớ người đã khuất.

Cùng với đó hàng trăm phần mộ tại Lạc Hồng Viên được “tân trang”, khoác áo mới, cắm cờ đỏ sao vàng, thay hoa tươi, nhà nào có nhu cầu sắm thêm quất, đào sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ.

Chị Ngạn - nhân viên chăm sóc phần mộ tại nghĩa trang - chia sẻ, giáp Tết là thời điểm bận nhất năm.

"Chúng tôi gần như di chuyển liên tục giữa các khu. Phần mộ đăng ký dịch vụ đều được dọn sạch, trồng thêm hoa, cắt cỏ, cắm đào, quất để các cụ đón năm mới”, chị nói.

Mỗi ngày, chị bắt đầu công việc từ 7h đến 17h, tỉ mỉ lau bia mộ, nhổ cỏ, thay hoa, kiểm tra bát hương, đồ thờ. “Nhiều gia đình ở xa, thậm chí ở nước ngoài như chị Mai, gửi gắm hoàn toàn niềm tin cho chúng tôi. Vì vậy, ai cũng làm bằng trách nhiệm và sự thành tâm”, chị chia sẻ.

Trong khi chị Ngạn dọn dẹp, cắt cỏ, lau chùi, các nhân viên nam đảm nhiệm việc trồng, thay mới đào, quất; loại bỏ cây cũ, chỉnh trang cảnh quan, làm mới diện mạo toàn khu nghĩa trang.

Toàn bộ khu vực nghĩa trang, từng lối đi, thảm cỏ, được chăm chút để không gian nơi đây luôn xanh sạch, bớt đi cảm giác hiu quạnh thường thấy.

Đội ngũ bảo vệ của nghĩa trang cũng liên tục đi lại kiểm tra tại các đồi - nơi an táng người đã khuất - để xem xét các hạng mục khách hàng đặt, đồng thời đảm bảo an ninh cho khu mộ tránh người bên ngoài vào phá hoại.

Các phần mộ được cắt tỉa cây, lau chùi cẩn thận trước khi đón năm mới.

Ngoài một số ít khách hàng ở xa lựa chọn dịch vụ dọn dẹp, cúng lễ từ xa, đa số khách tại nghĩa trang sẽ đến tận nơi để thăm viếng, dâng hương, hoa cho người thân an nghỉ tại đây.

Để phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm cho khách hàng, Lạc Hồng Viên tổ chức xe đưa đón tại các điểm ở Hà Nội từ 7h30 đến 20h hàng ngày.