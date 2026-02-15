Ngô vừa được bẻ lên bờ ruộng, nông dân "có tiền tươi thóc thật" để sắm Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí thu hoạch ngô đông đang diễn ra sôi nổi trên khắp các cánh đồng xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt trên các thửa ruộng, thoăn thoắt bẻ ngô, phân loại và xếp thành từng đống dọc bờ ruộng, chờ thương lái đến thu mua.

Theo thống kê, vụ đông năm nay, xã Hoằng Châu có khoảng 10ha ngô, trong đó ngô ngọt chiếm phần lớn diện tích. Nhờ thời tiết thuận lợi, bà con chủ động xuống giống đúng khung thời vụ và áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, giúp cây ngô đạt năng suất cao.

Bà Nguyệt có nguồn thu nhập tốt khi trồng ngô đông (Ảnh: Hạnh Linh).

Ngô được mùa, giá bán ổn định đã mang lại nguồn thu đáng kể, giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đón một cái Tết đầy đủ và ấm cúng hơn.

Bà Lê Thị Nguyệt, 73 tuổi, trú thôn Hoàng Trì 2, đang thoăn thoắt bẻ ngô trên thửa ruộng rộng hơn 1 sào của gia đình. Bà Nguyệt chia sẻ, sau khi thu hoạch dưa hấu, gia đình bà đã cải tạo đất để trồng ngô ngọt, vừa tận dụng quỹ đất, vừa có thêm thu nhập dịp cuối năm.

"Năm nay, gia đình tôi thu được gần 1,5 tấn ngô ngọt. Giá bán từ 7.000 đến 9.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, tôi thu về khoảng 10 triệu đồng. Khoản tiền này giúp vợ chồng tôi trang trải sinh hoạt và sắm sửa Tết", bà Nguyệt phấn khởi nói.

Không chỉ gia đình bà Nguyệt, nhiều hộ dân khác trong xã Hoằng Châu cũng có nguồn thu nhập ổn định từ cây ngô đông. Ông Nguyễn Văn Vân, 65 tuổi, cho biết vụ đông năm nay gia đình ông trồng 1 sào ngô ngọt.

Nhờ hợp thổ nhưỡng, khí hậu, cây ngô ngọt phát triển tốt, cho năng suất cao (Ảnh: Hạnh Linh).

Mặc dù thời gian sinh trưởng của ngô ngọt kéo dài gần 4 tháng, lâu hơn so với một số giống ngô nếp và ngô truyền thống, nhưng bù lại năng suất cao, giá bán tốt và đầu ra thuận lợi. Ông Vân nhận định, ngô ngọt khá dễ trồng, ít sâu bệnh, công chăm sóc không quá vất vả, phù hợp với điều kiện canh tác của nhiều hộ dân, đặc biệt là những gia đình có lao động lớn tuổi.

"Quan trọng là thương lái đến tận ruộng thu mua nên người dân không phải lo tìm đầu ra. So với trồng ngô nếp hay một số cây hoa màu khác, ngô ngọt cho thu nhập cao hơn rõ rệt", ông Vân nhấn mạnh.

Sau khi thu hoạch ngô, gia đình ông Vân tiếp tục cải tạo đất để trồng bí, luân canh cây trồng nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi giữa các vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Việc bố trí sản xuất xen canh, luân canh còn giúp đất tơi xốp, hạn chế sâu bệnh, đồng thời tạo thêm việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu, cho biết nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, cây ngô sinh trưởng tốt, năng suất khá, giá bán ổn định nên mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân dịp cuối năm.

Thương lái đến mua tại ruộng sau khi bà con thu hoạch ngô (Ảnh: Hạnh Linh).

Đặc biệt, việc thương lái thu mua ngay tại ruộng giúp nông dân giảm chi phí vận chuyển, hạn chế rủi ro tồn đọng nông sản. Nhờ đó, nhiều hộ có "tiền tươi, thóc thật" ngay khi thu hoạch để trang trải chi tiêu, chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con mở rộng diện tích trồng ngô ngọt, đồng thời hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Địa phương cũng khuyến khích người dân liên kết tiêu thụ để ổn định đầu ra lâu dài.

"Việc phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế như ngô ngọt không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp sau mỗi vụ chính. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại địa phương, tạo sinh kế bền vững cho nông dân", bà Lan thông tin thêm.