Loan tin sai sự thật, chủ tài khoản Nợ Gia Đình bị triệu tập

Ngày 15/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Đak Nhau đã triệu tập, làm việc với người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 10/2, công an xã phát hiện tài khoản Facebook “Nợ Gia Đình” đăng tải bài viết có nội dung phản ánh việc gia đình bị mất nhiều gà trong thời gian ngắn, và cho rằng lực lượng công an xã “bắt được cũng lại thả”, kèm theo những lời lẽ bức xúc, thiếu chuẩn mực.

Ông H.T.A. (bên phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua xác minh, Công an xã Đak Nhau xác định người đăng tải là ông H.T.A. (ngụ thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Tại cơ quan công an, ông H.T.A. thừa nhận nội dung phản ánh mất 45 con gà trong 5 ngày là không đúng sự thật. Thực tế, gia đình ông chỉ bị mất khoảng 4 con gà (trọng lượng 2-3kg) vào tháng 10/2025 và không trình báo cơ quan công an.

Đến khoảng 10h ngày 10/2, gia đình tiếp tục bị mất một con gà trống nòi (gà đá) trị giá khoảng 10 triệu đồng, song cũng không trình báo vụ việc. Do bức xúc vì mất tài sản có giá trị, ông A. đã sử dụng Facebook cá nhân đăng thông tin không đúng sự thật.

Ông A. cho biết không có mục đích xuyên tạc hay xúc phạm, nhưng không nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý của hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Với hành vi trên, ông A. có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ về mức độ lan truyền của bài viết thấp (59 lượt thích, 1 lượt chia sẻ), người vi phạm đã chủ động gỡ bài viết, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan công an.

Ngoài ra, ông A. có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Công an xã Đak Nhau đã quyết định áp dụng biện pháp giáo dục, răn đe tại chỗ, không xử phạt vi phạm hành chính.

Kết thúc buổi làm việc, ông A. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, viết cam kết không tái phạm, đồng thời gửi đơn xin lỗi đến Công an xã Đak Nhau.