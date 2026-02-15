Có dữ liệu nhưng vẫn còn tình trạng bắt người dân nộp hồ sơ giấy

Mới có 5 bộ công bố dữ liệu thay thế giấy tờ

Theo Công văn số 159/TTg-CĐS ngày 13/2 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký, thời gian qua việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu đã được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, quy định tại Luật Chuyển đổi số và các nghị quyết của Chính phủ. Công tác này bước đầu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay mới có 5 bộ công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng để thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC. Việc công bố lại bộ TTHC ở nhiều nơi thiếu thông tin về trình tự, cách thức thực hiện mới, chưa tạo thuận lợi cho người dân.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo các nghị định, nghị quyết liên quan cũng chưa đáp ứng yêu cầu về cập nhật đầy đủ, chính xác, kết nối và chia sẻ để khai thác, cắt giảm thành phần hồ sơ.

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng bắt người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Khảo sát tại một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã cho thấy, trong quá trình giải quyết TTHC, một số cơ quan vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hoặc cung cấp giấy tờ đã tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Không chỉ cơ quan hành chính, một số tổ chức như doanh nghiệp, ngân hàng, công ty cấp nước, trường học… cũng yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao có chứng thực dù đã có bản chính để đối chiếu, hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin đã được chia sẻ từ VNeID.

Theo đánh giá của Chính phủ, tình trạng này cho thấy sự thiếu nhất quán trong áp dụng pháp luật và giải quyết công việc, khiến việc tái sử dụng dữ liệu còn hạn chế, gây phiền hà, phát sinh chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, điều này cũng tạo thêm áp lực cho UBND cấp xã khi phải thực hiện thêm thủ tục xác nhận thông tin cho công dân.

Tuyệt đối không yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có

Để khắc phục, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành, công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC đối với các thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu điện tử.

Các cơ quan phải quán triệt cán bộ, công chức, viên chức chủ động khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ và "tuyệt đối không yêu cầu" người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành hoặc giấy tờ đã tích hợp trên VNeID.

Danh mục thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia và tại bộ phận một cửa, kèm hướng dẫn cụ thể để người dân giám sát.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường tiếp nhận, xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị về việc yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu; công khai kết quả xử lý và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, gây phiền hà.

Các bộ quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phải khẩn trương rà soát, công bố phạm vi thông tin được khai thác thay thế giấy tờ, định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin về kết quả chia sẻ dữ liệu để phục vụ cắt giảm TTHC.

Dữ liệu phải được bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", đồng bộ giữa dữ liệu chủ và dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình "một cửa số" tập trung.

Bộ Công an được giao hướng dẫn kết nối hệ thống giải quyết TTHC với hệ thống định danh, xác thực điện tử; triển khai tích hợp chức năng đăng nhập tập trung sử dụng VNeID đối với tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC.

Theo chỉ đạo, việc tái sử dụng dữ liệu phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, không để người dân phải bổ sung giấy tờ nhiều lần do lỗi kết nối hoặc cập nhật dữ liệu.