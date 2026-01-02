Không được để chậm tiến độ "Chiến dịch Quang Trung" vì bất kỳ lý do gì

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Chiến sỹ lữ đoàn 574 khẩn trương triển khai công tác xây nhà cho nhân dân ngay trong ngày đầu năm mới 2026.

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp theo Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại khu vực miền Trung, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch" theo đúng kế hoạch đã đề ra (trước ngày 15/1), tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định sinh kế, thu nhập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện "3 ca, 4 kíp," "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ," "làm xuyên lễ tết" quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện "Chiến dịch" và chất lượng công trình.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải báo cáo ngay với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chậm nhất trong ngày 3/1 (trong đó nêu rõ nhu cầu hỗ trợ gì, số lượng bao nhiêu, địa chỉ cần hỗ trợ...), tuyệt đối không được để chậm tiến độ thực hiện "Chiến dịch" vì bất kỳ lý do gì.

2. Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

3. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an chủ động điều động tối đa lực lượng có thể hỗ trợ các địa phương khẩn trương hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch Quang Trung" đúng tiến độ.

Sau 1 tháng phát động và triển khai thực hiện quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự nỗ lực, tự lực, tự cường, vượt khó của Nhân dân, "Chiến dịch Quang Trung" đã có được "chiến thắng bước đầu" rất tích cực, tạo đà, tạo thế, tạo lực để hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch" đúng và vượt tiến độ đề ra.

Đến nay, đã hoàn thành sửa chữa 34.756 nhà/34.759 nhà bị hư hỏng (đạt 99,99% kế hoạch, 3 nhà còn lại cũng sẽ hoàn thành trong ngày 30/12/2025); hoàn thành xây dựng lại 671 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi (đạt 42% kế hoạch), 926 nhà còn lại các địa phương cam kết hoàn thành trước ngày 31/1/2026 theo đúng và vượt tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.