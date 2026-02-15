Ukraine tuyên bố phá hủy 50% số lá chắn then chốt của Nga

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 (Ảnh: Mil.in.ua).

Lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong năm 2025 đã làm giảm 50% số tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir của Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa, SBU cho biết.

Pantsir được ghi nhận là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và then chốt của Nga. Giá mỗi tổ hợp dao động từ 15 đến 20 triệu USD.

Các tổ hợp tên lửa - pháo này được xem là phương tiện hiệu quả nhất trong việc đối phó với UAV tầm xa của Ukraine.

SBU nhấn mạnh rằng việc phá hủy có hệ thống các tổ hợp Pantsir vì thế mang mục đích chiến lược, xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tạo hành lang để tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương.

Điều này cho phép Lực lượng Phòng vệ Ukraine đánh trúng hiệu quả các căn cứ quân sự, kho bãi, sân bay và các cơ sở khác của lực lượng chiếm đóng.

Tổng giá trị các hệ thống phòng không Nga bị đơn vị Alpha của SBU phá hủy trong năm 2025 ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Nga chưa bình luận về các thông tin mà Ukraine cung cấp. Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự chủ chốt của đối phương.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tầm ngắn kết hợp giữa tên lửa đất đối không và pháo phòng không, được thiết kế để bảo vệ binh sĩ và các mục tiêu chiến lược khỏi máy bay, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình. Hệ thống được trang bị 2 pháo 30mm và 12 tên lửa, cùng radar và cảm biến quang - điện tử hỗ trợ theo dõi mục tiêu.

Pantsir-S1 được thiết kế để chống lại đạn dược dẫn đường chính xác và hỗ trợ các đơn vị phòng không khác chống lại các cuộc không kích quy mô lớn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống Pantsir có thể phát hiện và loại bỏ nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái dân dụng có kích thước nhỏ chỉ vào khoảng 30x30cm.

Ukraine tuyên bố rằng họ tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến của đối thủ.

Ngày 12/2, Ukraine tuyên bố đã tấn công một trạm radar tầm xa 55Zh6U “Nebo-U” của Nga, ước tính trị giá khoảng 100 triệu USD, gần Yevpatoriia tại Crimea.

Cũng trong ngày 12/2, Trung tâm số 1 độc lập của Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) tuyên bố đã tấn công một sân bay tại làng Hvardiiske ở Crimea, trạm biến áp điện Kirova tại Lugansk và một trung tâm dữ liệu tại Prymorsk, tỉnh Zaporizhia.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine của Ukraine nói rằng, tên lửa hành trình tầm xa “Flamingo” của Ukraine đã đánh trúng một kho vũ khí lớn của Nga lưu trữ tên lửa, đạn dược và chất nổ tại Kotluban, tỉnh Volgograd, vào ngày 12/2.

Cơ sở này thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU) và được mô tả là một trong những địa điểm lưu trữ đạn dược lớn nhất mà quân đội Nga sử dụng. Các vụ nổ mạnh và nhiều vụ nổ thứ cấp đã được ghi nhận tại hiện trường.