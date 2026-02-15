Hàng trăm xe khách chạy quá tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa

Ngày 15/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã ghi hình phạt nguội 74 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) trong ngày 14/2 (27 tháng Chạp).

Trong 3 ngày qua, có 250 xe khách đã bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM về miền Trung. Trong đó, 68 trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 128 trường hợp vi phạm tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 52 trường hợp vi phạm tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h; và 2 trường hợp vi phạm tốc độ trên 35 km/h.

Xe khách biển số Lâm Đồng chạy quá tốc độ trên cao tốc tuyến TPHCM đi Nha Trang (Ảnh: C08).

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, cao tốc TPHCM - Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) là tuyến giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian và kết nối giao thương từ các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Để đảm bảo cho người dân từ TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh... về các tỉnh miền Trung và phía Bắc được an toàn, giao thông trên tuyến thông suốt, đơn vị tuần tra kiểm soát đã tăng cường lực lượng, điều tiết phân luồng đảm bảo trên tuyến thông thoáng, không ùn tắc giao thông cho người dân về quê đón Tết.

Xe khách biển số Gia Lai chạy quá tốc độ 15km/h (Ảnh: C08).

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng vọt, riêng ngày 14/2, lượng xe trên tuyến rất lớn, vào tuyến có 144.434 lượt, và ra khỏi tuyến là 143.108 lượt. So với năm 2025, xe vào tuyến tăng 17.001 lượt, xe ra tuyến tăng 24.841 lượt; nhiều xe khách quay đầu và thường xuyên vi phạm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo lực lượng chức năng, tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong đã được phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT. Tài xế không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý; mọi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý nghiêm.