Phú Thọ vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông

Thông tin được Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra trong thông báo về việc vận hành chính thức hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 16/2.

Công an địa phương này sẽ thực hiện trích xuất dữ liệu, xử lý đối với các hành vi vi phạm giao thông được hệ thống ghi nhận từ 11h cùng ngày.

Hệ thống camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông của Công an tỉnh Phú Thọ vận hành từ ngày 16/2 (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Như Dân trí thông tin, CSGT tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bám sát các tuyến đường, địa bàn và tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Riêng ngày 13/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp ô tô khách vi phạm và xử phạt số tiền trên 812 triệu đồng.

CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông, không đi xe khách chở quá số người quy định và phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Người dân có thể cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo đường dây nóng Phòng CSGT (0835.265.265) hoặc Trưởng phòng CSGT Phú Thọ (0702.001919).