Chở quá 9 người, nhà xe bị CSGT Đồng Nai phạt hơn 67 triệu đồng

Ngày 15/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ xe khách biển số 75B-013.xx do có hành vi chở quá số người quy định.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 14/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, tiếp nhận tin phản ánh của người dân về một xe khách giường nằm chạy tuyến TPHCM đi Huế có biểu hiện nhồi nhét hành khách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CSGT đã khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến để xác minh, kiểm tra phương tiện.

Ô tô khách biển kiểm soát TP Huế chở vượt 9 người (Ảnh: CSGT Đồng Nai).

Khoảng 14h cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú kiểm tra xe khách nêu trên tại quốc lộ 14. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định phương tiện chở 54/45 ghế, vượt 9 người so với số lượng cho phép theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.T.K. (50 tuổi, ngụ TP Huế) thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi Điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. Đồng thời, chủ phương tiện là bà N.T.H. bị phạt số tiền 54 triệu đồng do Giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; tạm giữ giấy đăng ký xe cùng 2 phù hiệu kinh doanh vận tải của chủ phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định.