Trộm điện thoại rồi bẻ khóa, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Ngày 15/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Long (SN 1997, trú xã Thăng An, Đà Nẵng) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 31/8/2025, anh H.X.V. (SN 1991, trú xã Thăng Trường, Đà Nẵng) đã trình báo Công an xã Thăng Trường việc bị kẻ gian đột nhập nhà trong đêm, lấy trộm tài sản, trong đó có một điện thoại di động.

Công an bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Long (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng Trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Cơ quan chức năng xác định sau khi chiếm đoạt điện thoại của anh V., Long đã bẻ khóa và truy nhập trái phép vào thiết bị.

Đối tượng này sử dụng số điện thoại của bị hại để đăng ký tài khoản ví điện tử Zalopay, liên kết với tài khoản ngân hàng của anh V.. Sau đó, Long chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại sang ví điện tử của mình để chiếm đoạt.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Long sử dụng để nạp vào chơi game “Nổ hũ” trên trang web 79xxxx-com.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.