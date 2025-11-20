Lũ vượt đỉnh lịch sử 1986 và 1993, nhiều nơi trắng đêm sơ tán dân

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mưa lớn từ ngày 18 đến nay khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng nhanh, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Quy Nhơn và các vùng lân cận bị nhấn chìm trong biển nước.

Trong ảnh là khu vực phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Công Sơn).

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (ngoài cùng bên phải), yêu cầu các lực lượng bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, bị chia cắt để di dời, sơ tán người dân, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết (Ảnh: Công Sơn).

Lực lượng cứu hộ dùng thuyền nhỏ đưa người dân trong vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc đến nơi an toàn (Ảnh: Công Sơn).

Tại Đắk Lắk, hôm 19/11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với tổng lưu lượng 16.100 m3/s, khiến nhiều khu vực hạ du sông Ba bị ảnh hưởng (Ảnh: Trần Minh).

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 3h30 ngày 20/11, mực nước Sông Ba tại trạm Củng Sơn đạt 40,99m, cao hơn báo động 3 là 6,49m và vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m; tại trạm Phú Lâm đạt 5,36m, cao hơn báo động 3 là 1,66m và vượt mức lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) là 0,15m.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ tại Đắk Lắk đã làm 8 căn nhà bị sập, 23.000 căn nhà bị ngập và 1.123 hộ dân bị cô lập.

Hiện tại địa phương này đã sơ tán 7.765 hộ thuộc diện khẩn cấp đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lũ vẫn tiếp tục dâng, nên khả năng số hộ bị ngập còn tăng. Trong ảnh là khu vực ngập lụt tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ).

Một ngôi nhà chìm nghỉm trong nước lũ tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trần Tín).

Lũ gây ngập sâu tại chợ Tuy Hòa, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Minh Minh).

Anh Văn Thịnh, trú phường Tuy Hòa cho biết chưa bao giờ anh chứng kiến nước lũ lên nhanh như vậy. "Nhà tôi ở khu vực cao, nên sống ở đây 40 năm chưa bao giờ phải "chạy lụt" thì năm nay nước vào nhà nửa mét, làm hư hỏng nhiều tài sản", anh Thịnh nói.

Trong đêm, Công an xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) băng qua các dòng nước chảy xiết, len lỏi tiếp cận và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị cô lập, ngập sâu để đưa họ đến nơi an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ trên diện rộng đã khiến gần 9.000 ngôi nhà của người dân bị ngập, với mức nước 0,3-0,7m. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 3h30 ngày 20/11 thông tin, nước trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,62m, trên báo động 3 là 0,92m, vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,04m.

Cảnh ngập lụt bên trong một khu dân cư ở phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Anh Lê Xuân, người dân phường Tây Nha Trang, chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ngập lụt lạ đời như vậy. Mọi năm nước vào nhà tôi chừng 50cm và sau một đêm lại rút sạch, còn năm nay nước dâng cao 1m, dâng lên rồi rút liên tục ba lần”.

Người dân nhích từng chút để vượt qua đoạn ngập trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu một cụ bà trong vùng cô lập tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Nguyễn Trọng Nghĩa).

Tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải Quân đã tiếp cận, đưa nhiều người dân bị cô lập đến nơi an toàn (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại một số tỉnh Nam Trung Bộ (Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn).