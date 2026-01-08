Giá bán ra vàng miếng SJC hơn 158 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 7/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng nhẹ. Trong đó, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 156,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 158,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng với mức cao nhất 1,5 triệu đồng/lượng, đang được niêm yết ở mức 152,1-154,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vào mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới "quay đầu" do bị chốt lời ngắn hạn

Trên thế giới, giá vàng đang giao dịch tại mức 4.462 USD/ounce, giảm 34 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.496 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 15,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Sự sụt giảm diễn ra chủ yếu do các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời và ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh gần mức cao kỷ lục khiến phe mua thận trọng.

Giới phân tích nhận định bức tranh dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương.

Đơn cử, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục kéo dài chuỗi mua vàng lên tháng thứ 14 liên tiếp, nâng tổng mua từ tháng 11/2024 đến nay lên gần 42 tấn. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng lập nhiều kỷ lục trong năm qua. Năm 2025, vàng ghi nhận mức tăng giá hơn 64%.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm về quanh 56,5 USD/thùng do lo ngại dư cung toàn cầu, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,15% cũng gây áp lực lên giá vàng hôm nay.

Đồng USD tăng nhẹ

Về tỷ giá, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 98,60.

Ở thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.122 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 đồng - 26.328 đồng.