Dân chèo thuyền trên mái nhà, có người chỉ kịp ôm 2 con chó chạy lũ dữ

Ngày 19/11, khu vực thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị ngập lụt do nước sông Kỳ Lộ dâng cao sau nhiều giờ mưa lớn (Ảnh: Phát Trần).

Anh Trần Tín Phát (trú tại xã Đồng Xuân) cho biết đến 10h ngày 19/11, mực nước dâng cao đến 4m, vượt đỉnh lũ năm 2009. Nước dâng đến mái tôn của những căn nhà cấp bốn. Thậm chí, nhiều người dân chèo thuyền ngay trên mái nhà.

"Nhiều hộ có gần 10 người bị mắc kẹt, họ phải dỡ ngói, leo lên mái nhà chờ ghe cứu hộ", anh Phát kể (Ảnh: Phát Trần).

Một người dân bị ngập đến nóc nhà khi chạy lũ đã không cứu được tài sản gì ngoài một số túi đồ chứa quần áo và 2 chú chó (Ảnh: Phát Trần).

Người dân tổ 1, khu vực 5, phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đứng ngang mái nhà, dưới mưa đợi cứu hộ (Ảnh: Fanpage Chuyện của Quy Nhơn).

Người dân đục mái nhà tháo chạy khỏi nước lũ (Ảnh: Fanpage Chuyện của Quy Nhơn).

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ (Ảnh: Fanpage Chuyện của Quy Nhơn).

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), cho hay từ đêm 18 đến trưa 19/11, nhiều người dân gọi tới cầu cứu do nước lên quá nhanh (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đến trưa 19/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức ứng cứu khoảng 960 hộ dân. Cảnh sát triển khai 4 mũi cứu hộ, tập trung tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước tình hình nhiều khu vực của xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk mưa lớn kéo dài, Lữ đoàn 572, Quân khu 5 đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân ứng phó.

Các tổ công tác đã vượt dòng nước xiết để đưa người già, trẻ nhỏ và các hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn (Ảnh: Lữ đoàn 572).

Hình ảnh cập nhật lúc 19h ngày 19/11 về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (Ảnh: Trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn).

Khu vực đặt Thủy điện Sông Ba Hạ (chấm đỏ), vùng hạ du có thể bị ảnh hưởng (chấm xanh) (Ảnh: Chụp lại từ bản đồ của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam).