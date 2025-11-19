Dùng súng bắn dây giải cứu người dân bị nước lũ cô lập trong đêm

Tối 19/11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Gia Lai đưa 2 người dân bị cô lập tại thôn Ia Don, xã Ia Le ra khỏi khu vực bị ngập lụt.

Các lực lượng dự kiến tiếp cận hiện trường bằng xuồng máy và cano, song mực nước dâng cao, dòng chảy xiết nên việc triển khai phương án nêu trên không an toàn.

Lực lượng cứu hộ dùng dây để vượt qua dòng nước lũ (Ảnh: Hồng Thắng).

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông đã cùng lực lượng cứu hộ sử dụng súng bắn dây chuyên dụng để tạo vật bám, hỗ trợ đưa lực lượng qua vùng nước ngập, tiếp cận người dân.

Kéo dây vượt dòng lũ dữ, cứu người dân bị nước lũ cô lập (Video: Hồng Thắng).

Đến 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được người dân ra khỏi khu vực bị cô lập để chăm sóc sức khỏe, đưa về nơi sơ tán an toàn.