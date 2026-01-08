Hà Nội rực rỡ cờ, hoa, hân hoan chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ, trang trọng với cờ, hoa, pano, áp phích được trang hoàng đồng loạt trên nhiều tuyến phố, quảng trường... hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dọc các tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Bài, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ…, hệ thống pano, băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được lắp đặt ngay ngắn, đồng bộ, tạo nên không khí phấn khởi, trang nghiêm.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô trở thành điểm nhấn nổi bật với không gian trang trí hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các cụm pano, áp phích chào mừng Đại hội Đảng.

Cờ hoa rực rỡ hòa cùng nhịp sống sôi động của người dân và du khách, tạo nên bức tranh tươi mới, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Đại hội Đảng.

Các khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, súc tích, nổi bật chủ đề Đại hội Đảng được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, đông người qua lại, góp phần lan tỏa ý nghĩa chính trị sâu sắc của sự kiện trọng đại của đất nước.

Cảnh quan được bài trí hài hoà, trang trọng không chỉ làm nổi bật không khí chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Pano, khẩu hiệu tuyên truyền cỡ lớn được bố trí tại khu vực trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội, góp phần tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội.

Tại vòng xoay trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội được trang hoàng nổi bật với hệ thống pano, áp phích lớn, thiết kế mỹ thuật trang trọng, hiện đại, kết hợp biểu tượng hoa sen với hoa văn trống đồng.

Đây là khu vực tập trung đông người dân và du khách, góp phần tạo điểm nhấn tuyên truyền trực quan, lan tỏa không khí chào mừng Đại hội tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tại nút giao Điện Biên Phủ - Độc Lập - Chu Văn An, các cụm trang trí với biểu tượng búa liềm của cờ Đảng và cờ Tổ quốc được bố trí hài hòa, trang trọng.

Khuôn viên phía trước Tượng đài Lê-nin, bên cạnh là Cột cờ Hà Nội.

Việc trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, mà còn thể hiện niềm tin, niềm tự hào và sự đồng thuận của nhân dân Thủ đô đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.