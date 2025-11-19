Thủy điện Sông Ba Hạ tăng xả lên 16.100m3/s, dự báo lũ vượt lịch sử 1993

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đã có thông báo về chỉ số hồ chứa của đơn vị này. Theo đó, vào lúc 17h15 ngày 19/11, lượng nước về hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 16.120m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn đạt 16.100m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du (xả lũ) đạt 16.100m3/s.

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ đang điều tiết xả nước qua tràn xấp xỉ bằng lượng nước về hồ, nhằm duy trì mực nước dâng bình thường 105m. Đến nay, tình hình thiết bị, công trình của công ty được ghi nhận bình thường.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ mức 16.100m3/s (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào lúc 13h20 cùng ngày, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ mức 14.056m3/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, các phường xã có thể bị ngập lụt nặng gồm: xã Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, phường Tuy Hòa và phường Phú Yên.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, năm 2009, Sông Ba Hạ từng xả lũ 13.000m3/s. Đến nay, mức xả lên tới 16.100m3/s vượt 3.000m3/s, cao hơn mức từng xả lũ ở các thủy điện khác.

Khu vực đặt Thủy điện Sông Ba Hạ (chấm đỏ), vùng hạ du có thể bị ảnh hưởng (chấm xanh) (Ảnh: Chụp lại từ bản đồ của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam).

Tiến sĩ Huy cho biết thêm, thủy điện ở Hòa Bình, Lai Châu thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, quãng sông rất dài, ngoằn ngoèo nên thời gian từ khi xả cho đến khi lũ tác động đến hạ lưu sẽ tương đối dài, 6-8 tiếng mới gây ngập lụt ở hạ lưu. Tuy nhiên, đối với Sông Ba Hạ hệ thống không dài nên từ khi xả lũ cho đến khi nước lên ở dưới hạ lưu là rất nhanh.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng: "Nước lũ đổ về buộc phải xả, không còn cách nào khác. Điều quan trọng hiện tại là hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du đang bị ngập".

Hình ảnh cập nhật lúc 19h ngày 19/11 về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (Ảnh: Trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn).

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp khẩn để ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 24 giờ qua, mưa lớn diện rộng khiến mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ, Tam Giang dâng rất nhanh, nhiều đoạn vượt báo động 3 từ 1 đến 3,5m.

Nhiều xã, phường ven sông Ba và sông Kỳ Lộ hiện ngập sâu 1-3m, giao thông bị chia cắt, nhiều địa phương trong tỉnh lực lượng chức năng khó tiếp cận bằng ca nô do nước chảy xiết.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 80 thôn/xóm bị ngập, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 5.600 người đến nơi an toàn (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tính đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh Đắk Lắk có 80 thôn/xóm bị ngập với 8.513 hộ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 5.621 người đến nơi an toàn.

Một số địa bàn tại xã Tuy An, Tây Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân còn nhiều khu dân cư bị cô lập, hiện lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được. Đến nay đã ghi nhận 1 người tử vong do sạt lở đất gây sập nhà tại phường Sông Cầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 14h ngày 19/11, nước sông Ba tại trạm Củng Sơn là 39,48m, trên báo động III 4,98m, dưới mức lũ lịch sử năm 1993 (mức lũ lịch sử là 5,21m) là 0,82cm; tại trạm Phú Lâm 4,78m, trên báo động III 1,08m, dưới lũ lịch sử năm 1993 là 0,43m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức báo động III (vượt mức lũ lịch sử năm 1993).

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật cảnh báo kịp thời tới người dân; khẩn trương di dời, sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc bị chia cắt.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo huy động lực lượng quân sự, công an hỗ trợ sơ tán dân, chốt chặn tại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn, nhất là các địa phương khu vực ven sông Ba, Kỳ Lộ, Tam Giang; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm cao nhất an toàn tính mạng người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ; bố trí lực lượng trực 24/24h, sẵn sàng vận hành điều tiết khi có tình huống phát sinh.