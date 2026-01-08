Hơn 26.820 tỷ đồng để phòng, chống sạt lở ở tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc

Ngày 8/1, UBND tỉnh Cà Mau đã có đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến 2050.

Theo đề án, hơn 26.820 tỷ đồng là tổng nguồn vốn mà tỉnh Cà Mau dự kiến đầu tư thực hiện cho nhóm giải pháp công trình, bao gồm: Công trình kè khôi phục bờ biển dài 32km; công trình bảo vệ bờ biển dài 165km; công trình bảo vệ bờ sông dài 104km.

Trước mắt, Cà Mau sẽ ưu tiên đầu tư xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, công trình hạ tầng trọng yếu ven sông, ven biển.

Cùng với đó là nhóm giải pháp phi công trình tập trung công tác tuyên truyền nâng cao tính chủ động cho chính quyền, cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, xử lý sạt lở; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc xây dựng công trình, nhà cửa, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển,...

Một khu vực sạt lở bờ biển (Ảnh tư liệu: Huỳnh Hải).

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo kiểm soát, giải quyết cơ bản tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, các khu dân cư; hoàn thành xử lý sạt lở bờ Biển Tây và các khu vực trọng điểm bờ Biển Đông, sạt lở bờ sông thuộc các tuyến sông chính.

Đến năm 2035 cơ bản hoàn thành xử lý sạt lở bờ Biển Đông, sạt lở bờ sông thuộc các tuyến sông chính và các trọng điểm sạt lở bờ sông bảo vệ các khu đô thị.

Tỉnh này xác định rõ, việc đầu tư công trình chống sạt lở bờ biển, bờ sông, khôi phục đường bờ, phục hồi rừng và đầu tư các dự án phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn là rất cấp thiết, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn "khôi phục - ổn định - phát triển".

Do đó, công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân.

Yêu cầu đặt ra của đề án là nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, ổn định dân sinh, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do sạt lở bờ sông, bờ biển gây ra.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, khi triển khai thực hiện, việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phải đảm bảo đồng bộ theo phương châm "làm đâu được đấy", "không hối tiếc", có trọng tâm, trọng điểm, vừa có tính cấp bách, vừa có tính căn cơ lâu dài.

Đề án này cũng là nền tảng để xây dựng tỉnh Cà Mau thành một trung tâm kinh tế biển quan trọng của quốc gia, đồng thời là lá chắn vững chắc bảo đảm an ninh, quốc phòng chủ quyền vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.